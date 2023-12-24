Мнение: О третьей попытке Путина… Придётся сдаваться?

Казалось бы, у него «всё схвачено» и всё хорошо. Режим™ зацементирован. Политическая поляна выжжена дотла и закатана в асфальт до такой степени, что даже вполне сервильная #оппозиция не имеет ни единого шанса. Наряду с этим подавлена и уничтожена фронда «рассерженных патриотов». Один из её потенциальных лидеров обрёл вечный покой, другой — тюремные нары с перспективой уехать надолго в места не столь отдалённые и до конца дней шить варежки для нужд армии. Ни «слева», ни «справа» — ни малейшей угрозы.

Но отчего так тревожно и сумрачно в его мятущейся душе?

Ах, да, есть проблема. #Украина…

Главная сенсация и главная мировая #новость уходящей недели — это публикация в NYT о том, что, по словам американских дипломатов и бывших российских чиновников, близких к Кремлю, российский президент Владимир #Путин опять посылает некие «сигналы» о готовности остановить военные действия на нынешней линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

Якобы такие сигналы поступают по разным каналам. В том числе через иностранные правительства, имеющие связи как с #США, так и с Россией. Некоторые американские и российские чиновники на условиях анонимности сообщили, что неназванные неофициальные кремлёвскиеэмиссары говорили о контурах потенциальной сделки, на которую согласился бы Владимир Путин. «Путин и российская армия не хотят расширять свои возможности», — сообщил подробности международный чиновник.

По словам собеседников The New York Times, пропаганда Кремля может легко представить статус-кво как победу, отмечая сухопутный коридор в #Крым, сильную армию, отбившую контрнаступление ВСУ и уничтожившую сотни единиц натовской военной техники, а также включение в состав РФ четырёх новых регионов. При этом американские чиновники видят сдвиг в позиции российского лидера, отмечая, что он больше не требует ухода правительства Владимира Зеленского. По их словам, новое предложение Москвы позволит сохранить суверенную Украину со столицей в Киеве, но оставит за Россией контроль над почти 20% украинской территории. Они добавили, что хотя Путин телеграфирует, что он открыт для такой сделки, он ждёт разумного встречного предложения.

Правда, многие на Западе скептически относятся к прекращению огня, поскольку считают, что #Россия выиграет время и перевооружится для будущего нападения. Ещё один возможный тупик связан с попытками Кремля поставить США в центр любых переговоров как страну-контролёра киевских властей. Американские чиновники утверждают, что Соединенные Штаты не вели и не будут вести переговоры от имени Украины. И, по их словам, в Вашингтоне считают, что сейчас независимо от любых предложений Владимира Путина, #Украина должна продемонстрировать свою стойкость, даже если испытывает проблемы.

Наряду с этим множество западных политиков считают, что #Россия «устала» от затяжного конфликта, очень хочет мира и ждёт лишь адекватных предложений со стороны Запада. Более того, она «готова на мир», если только условия не будут унизительными для России. А фиксация статус-кво — как раз «не унизительна». Другое дело, что на Западе по-прежнему преобладает точка зрения о необходимости нанести военное поражение РФ, чтобы преподать урок всем авторитарным режимам и продемонстрировать способность Запада защитить порядок, сложившийся по итогам «холодной войны». Конечно, многие уже и в Европе считают, что эта концепция провалилась, а потому пора «переходить к дипломатии» — недавно с таким мнением вышла Италия, — но иррациональный страх «Русские идут!» пока ещё берут верх в умах западного истеблишмента.

И это значит, что никакой почётной сдачи для Владимира Путина не предусмотрено?

Только капитуляция-репарации-Гаага?

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