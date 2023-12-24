 

Рупор кремлевской пропаганды: Иранская стратегия

24.12.2023, 3:43, Разное
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В КСИР намекнули на угрозу атак следующих в Израиль судов в Средиземном море.

«При продолжении преступлений США и их союзникам следует ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия остальных дорог и путей. Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку» (с) главнокомандующий военно-морскими силами КСИР бригадный генерал Нагди

Аятолла Хаменеи сегодня еще раз высказался о том, что сионистский режим в Израиле будет уничтожен.

«Не сомневайтесь, сионистский режим исчезнет. Война в Газе — это экстраординарное явление — как из-за жестокости сионистского режима, так и из-за стойкости и сопротивления палестинцев».

Важно отметить, что в соответствии со стратегией Сулеймани, Иран не собирается воевать сам. Воевать против США и Израиля он собирается руками своих многочисленных прокси – "Хезболлы", ХАМАС, "Ансар Аллах", "Хашд-Шааби", "Катаиб Хзболлы" и т.д. и т.п. которых он обеспечит специалистами, деньгами и современным оружием. Задача иранских прокси – покусывать врагов Ирана и рассеивать их внимание, затягивая в воронку бесконечной и бесперспективной войны, которая усиливает ненависть к США и Израилю в регионе и в то же время повышает авторитет и влияние Ирана разыгрывающего свою шахматную партию. Архитектор этой стратегии Кассем Сулеймани умер почти 4 года назад – но дело его живет и побеждает, что еще раз демонстрирует незаурядный стратегический гений этого выдающегося человека.

Источник: Colonel Cassad


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