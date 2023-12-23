 

Рупор кремлевской пропаганды: Репрессии как в Советском Союзе

23.12.2023, 21:52, Разное
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А на выборах в США только и разговоров, что про СССР и коммунизм.

Mediaite: «как в СССР» — Трамп обвинил Байдена в преследовании верующих в Америке

Бывший президент США Дональд Трамп яростно раскритиковал действующего главу Белого дома, католика Джо Байдена в применении репрессий против католиков в США в советском стиле, сообщает Mediaite.

«Под руководством продажного Джо Байдена христиане и верующие американцы подвергаются таким гонениям, каких эта нация ещё не видела», — заявил Трамп в предвыборном ролике на этой неделе. По его словам, в последние три года администрация Байдена направляла спецназ для ареста активистов, выступающих против абортов, а ФБР называло набожных католиков возможными внутренними террористами и планировало засылать тайных шпионов в католические церкви, как во времена Советского Союза.

В случае своего избрания президентом Трамп пообещал создать федеральную рабочую группу по борьбе с антихристианскими предубеждениями, в задачу которой будет входить расследование всех форм дискриминации, притеснений и преследований христиан в Америке, а также использования денег налогоплательщиков для пропаганды антихристианского фанатизма.

https://russian.rt.com/inotv/2023-12-23/Mediaite-kak-v-SSSR- – цинк

Само собой не стоит забывать, что Трампа обвиняют в том, что он "дружит с диктаторами" и "хочет построить в США диктатуру как в СССР".

Источник: Colonel Cassad


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