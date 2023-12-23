Американские ученые смоделировали взрыв астероида при помощи ядерного удара

Американские исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса провели моделирование последствий использования ядерного удара для защиты Земли от опасных астероидов. Исследование, опубликованное в научном журнале The Planetary Science Journal (TPSJ), представляет новую перспективу на борьбу с космическими угрозами.

В отличие от ядерных взрывов на поверхности Земли, вакуум космоса не создает ударных волн, и поэтому ядерный взрыв в космосе не обладает поражающим эффектом. Однако моделирование показало, что активация ядерного устройства в космосе создает высокоэнергетическое рентгеновское излучение, способное испарить большую часть материала астероида на своем пути.

Эти результаты позволяют сделать вывод, что использование ядерных взрывов может быть более эффективным методом защиты от астероидов, чем их отклонение с помощью космических аппаратов. Ученые рассматривают два варианта действий: либо отклонение астероида с сохранением его целостности и контролируемое удаление от Земли, либо его разрушение на мелкие фрагменты, которые не представляют опасности для планеты.

Физик Мэри Берки, одна из авторов исследования, объяснила: “Мы можем взорвать ядерное устройство и либо отклонить астероид, сохранив его неповрежденным, но удаленным от Земли, либо разбить его на небольшие быстро движущиеся фрагменты, которые не представляют угрозу для нашей планеты”.

Кроме того, исследователи ранее предупредили, что спутники системы Starlink могут помешать вовремя заметить астероиды, приближающиеся к Земле. Это подчеркивает важность поиска и разработки методов обнаружения и предотвращения космических угроз.