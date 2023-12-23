На президентских выборах 2024 года будет объявлен «месяц тишины»

За месяц до президентских выборов будет запрещена любая форма агитации на президентских выборах, как и сами упоминания выборов за пределами специально оговоренных мест – соответствующее «давно назревшее» решение приняла Центральная избирательная комиссия.

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, «постоянная дерготня на тему выборов сильно нервирует граждан» и мешает сосредоточиться на правильном выборе, подумать самостоятельно.

«Людям намного проще, когда им не кричат на каждом углу в ухо про выборы. Те, кто по-настоящему заинтересован в голосовании, придут и без всякой агитации», – считает она.

Инициативу уже поддержали представители парламентских партий, в том числе оппозиционных.

«Во время месяца тишины граждане будут больше обращать внимание не на тех, кто скачет по стране с митингами и плакатами, а на того, кто занимается реальной работой», – заявил представитель КПРФ.

«В других странах агитацию прекращают максимум на один день, а у нас, получается, теперь на тридцать. В тридцать раз больше времени подумать, в тридцать раз демократичнее выборы», – согласились с ним в ЛДПР.

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