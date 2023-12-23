 

На президентских выборах 2024 года будет объявлен «месяц тишины»

23.12.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За месяц до президентских выборов будет запрещена любая форма агитации на президентских выборах, как и сами упоминания выборов за пределами специально оговоренных мест – соответствующее «давно назревшее» решение приняла Центральная избирательная комиссия.

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, «постоянная дерготня на тему выборов сильно нервирует граждан» и мешает сосредоточиться на правильном выборе, подумать самостоятельно.

«Людям намного проще, когда им не кричат на каждом углу в ухо про выборы. Те, кто по-настоящему заинтересован в голосовании, придут и без всякой агитации», – считает она.

Инициативу уже поддержали представители парламентских партий, в том числе оппозиционных.

«Во время месяца тишины граждане будут больше обращать внимание не на тех, кто скачет по стране с митингами и плакатами, а на того, кто занимается реальной работой», – заявил представитель КПРФ.

«В других странах агитацию прекращают максимум на один день, а у нас, получается, теперь на тридцать. В тридцать раз больше времени подумать, в тридцать раз демократичнее выборы», – согласились с ним в ЛДПР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / В Индонезии обнаружили самых маленьких в мире клыкастых лягушек

23.12 / Твидовый жакет и леопардовый принт: 10 трендов зимы, идеальных для гардероба женщин за 50

23.12 / Ученые развеяли миф о разложении биопластика в природе

23.12 / Как правильно снижать температуру при респираторных инфекциях

23.12 / Врач нашел связь между вредом алкоголя и закусками к нему

23.12 / Вслед за школами использование телефонов хотят запретить ещё и в общественном транспорте

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Мятежный хутор

23.12 / В Перу обнаружили новые геоглифы

23.12 / Терапевт Лисицкая объяснила, как связан сухой воздух в помещениях с вирусными заболеваниями

23.12 / В Госдуме создадут комиссию по борьбе с несбывшимися астропрогнозами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика