 

Инопланетная жизнь может скрываться в океанах

23.12.2023, 5:19, Разное
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Бывший исследователь НАСА Кевин Кнут поддерживает возможность существования жизни вне Земли, утверждая, что инопланетные пилоты могут обосноваться под океанами Земли.

В подкасте «Теории всего» Кнут объяснил, что более 75% нашей планеты покрыто водой, что делает океаны идеальным местом для скрытия и обоснования инопланетных пришельцев. Возможность перемещения между воздухом и морем и минимальная доступность для исследования подводного мира придает этой теории вес.

Он также подчеркнул, что жизнь в водной среде может быть более благоприятной, чем жизнь на поверхности с атмосферой, так как атмосферные условия на разных планетах значительно различаются и могут представлять значительные сложности для эволюции и выживания инопланетных существ.

Кнут выдвинул теорию, основанную на химических и физических особенностях водной среды на других планетах, указав на более устойчивую температуру и давление в водных океанах в сравнении с атмосферными условиями на различных планетах.

Он также предупредил о потенциальных опасностях при контакте с инопланетной жизнью, указывая на возможные химические реакции между биологиями разных миров.

– Биология, вероятно, совсем иная. Вы не хотите прикасаться к ним… ваша биология несовместима, поэтому произойдут всевозможные ужасные химические реакции, – предупреждает он.

Так что, кажется, тайны подводного мира остаются намного более глубокими, чем мы могли представить.

В то же время, сбежавший в Россию экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил о существовании параллельной цивилизации на Земле.

Он говорит о существовании других форм жизни, не инопланетных, а приспособленных к жизни на Земле уже миллионы лет. Он называет эти существа «экстремофилами» и утверждает, что по развитию они превосходят человечество.

Согласно его заявлениям, правительство США знает о существовании этих «экстремофилов» уже несколько десятилетий. Однако, следует помнить, что такие заявления требуют более тщательного изучения и научной проверки.

«Экстремофилы» – организмы, способные выживать в крайне экстремальных условиях, таких как глубины океанов, вулканические источники, ледяные образования, и даже условия высокой радиации. Они обладают поразительной способностью к адаптации и выживанию в средах, которые для многих других живых существ оказались бы фатальными.


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