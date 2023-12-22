На юге России открыли Центр реабилитации жертв математического насилия

В посёлке Сукко Анапского района Краснодарского края был открыт первый в России Центр реабилитации жертв математического насилия.

В оздоровительном учреждении, расположенном на побережье Чёрного моря, будут оказывать помощь школьникам, пострадавшим от тяжёлых формул, задач и теорем. В ходе церемонии открытия торжественно перерезал ленточку губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Поздравляю ребят с открытием уникального лагеря. Во времена моей юности таких прекрасных мест не было, – заметил губернатор. – А математику я тоже в школе не любил. Учителя пугали меня, что когда я вырасту, то не сумею деньги посчитать, но я их прекрасно считаю, лучше отличников. И думаю, получше учителей.

В программу отдыха для детей будут включены разговоры с психологом, спортивные игры, прогулки на свежем воздухе и творческий досуг. Для того, чтобы получить путёвку в центр, необходимо получать плохие отметки по математике и физике.

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