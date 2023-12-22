 

Часто кажущееся “беспричинное” ухудшение состояния человека на самом деле может быть следствием скрытого стресса

22.12.2023, 19:40, Разное
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Кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что часто кажущееся “беспричинное” ухудшение состояния человека на самом деле может быть следствием скрытого стресса. Она отмечает, что высокий уровень стресса обычно накапливается постепенно. Растущее напряжение и переживания, которые скрываются за фасадом видимого благополучия, могут негативно повлиять на организм.

Стресс, как отмечает Кореневич, часто не проявляется на поверхности. Иногда даже сам человек не осознает свое состояние. Долгосрочный стресс может даже привести к привыканию к нему. В определенный момент накопившийся стресс может привести к серьезным нарушениям организма, включая сердечно-сосудистые проблемы, которые могут показаться внезапными и беспричинными окружающим. Стресс ассоциируется с повышенным уровнем кортизола в крови, что может вызвать спазмы сосудов и повышенную ломкость сосудистой стенки. Это, в свою очередь, может увеличить уровень “плохого” холестерина и сахара в крови и сделать ее более вязкой, что часто приводит к тромбозам и гипертонии.

Стресс также может вызывать повышенную потребность в сладком и углеводной пище. Кореневич предупреждает, что опасные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы развиваются быстрее, если потребление пищи с высоким гликемическим индексом становится привычкой.

Симптомы стресса включают вялость, снижение тонуса, ухудшение концентрации и мотивации, а также физические проявления, такие как напряжение в шее и необоснованное учащенное сердцебиение.

Кореневич также отмечает факторы, которые могут усугубить состояние стресса, включая употребление кофеина, вредные привычки, недостаток воды, а также недостаток железа и витамина B12.


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