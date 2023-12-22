 

Китайские космонавты провели 7,5 часов ремонта станции “Тяньгун” в открытом космосе

22.12.2023, 19:40, Разное
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Члены экипажа шестой миссии Китая “Шэньчжоу-17” на космической станции “Тяньгун” выполнили свой первый выход в открытый космос с целью устранения повреждений солнечных батарей, как пишет Китайское национальное космическое управление (CSMA).

Задачу по ремонту выполнили командир миссии Тан Хунбо и его коллега Тан Шэнцзе, которые провели около 7,5 часов за пределами станции. Им приходилась помощь от Цзян Синьлинь, который контролировал роботизированную руку с пульта управления внутри станции “Тяньгун”. Ремонт и испытания солнечной панели стали необходимыми после её повреждения от микрометеоритов.

Заместитель главного конструктора китайской программы пилотируемых космических полетов, Дун Нэнли, подчеркнул успешное выполнение тайконавтами нового типа работ, включая ремонт станции. Ранее предыдущие миссии на “Тяньгун” ограничивались установкой и настройкой оборудования.

Руководство Китая планирует активно использовать космическую станцию “Тяньгун” в течение как минимум 10 лет. Ранее китайский искусственный интеллект уже успешно управлял космическим спутником.


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