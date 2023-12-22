Скандалы: Турал не «порешал»

Главу «азербайджанской мафии» экстрадировали в Петербург

В следственный изолятор Петербурга доставили 18-летнего Турала Мамедова, которого подозревают в создании молодежной банды, нападавшей на петербуржцев.

Кроме хулиганства, молодого человека обвиняют также в разжигании межнациональной розни — себя хулиганы называли «азербайджанской мафией», а объектами для нападения зачастую становились случайные прохожие славянской внешности.

Всего по делу задержаны 15 уроженцев Азербайджана и Таджикистана.

Били и выкладывали в интернет

Подвела новоявленных «мафиози» страсть к хвастовству. Свои «подвиги» они не пытались скрывать, вместо этого записывали происходящее на камеру и выкладывали в специально заведенный телеграм-канал «Жизнь бродяги».

Нападали чаще всего толпой в несколько человек, выбирая жертв из числа случайных прохожих или вечерних посетителей заведений фастфуда. Себя называли «азербайджанской мафией» и очень гордились, что устанавливают свои порядки в городе на Неве.

В начале октября эти записи попали на монитор к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который потребовал разобраться в происходящем. После чего петербургская полиция провела рейд по овощебазам и рынкам города, часть участников драк быстро идентифицировали и задержали. Те принялись извиняться на камеру и давать показания на своих приятелей.

Оставшиеся на свободе кинулись в разные стороны, как тараканы. Сам организатор нападений и администратор канала Турал Мамедов убежал дальше всех — его задержали в Азербайджане.

Обещали «дать на лапу»

Характерно, что какое-то время после начала следствия эти остававшиеся на свободе подростки еще хорохорились. Так, петербургский боец ММА Михаил Турканов, который посмотрел ролики в интернете, возмутился и предложил разобраться с хулиганами «по-пацански», начал получать в соцсетях угрозы. Семью Турканова взяла под охрану полиция.

Кроме того, разбежавшиеся соратники призывали друг друга не бояться, обещая, что благодаря коррупционным связям в правоохранительных структурах, в ближайшее время «Турал порешает» и волна схлынет. В качестве примера они приводили ситуацию на Западном скоростном диаметре (ЗСД), где их главарь якобы попал в ДТП, но родственник заплатил полицейским 40 тысяч рублей и те закрыли глаза на правонарушение.

«Дядя Турал всё решил, мы гаишникам на лапу дали», — хвастался блогер в очередном видео.

Однако, как показало следствие, вся эта ситуация была Мамедовым выдумана, чтобы повысить свой авторитет среди сверстников — факт дачи взятки не подтвердился, а глава «азербайджанской мафии» получил в довесок еще и уголовное дело о клевете в адрес правоохранителей.

Впрочем, совсем без работы сотрудники отдела собственной безопасности МВД все-таки не остались — расследуя нападения, в которых подозревали подростков, полицейские вышли на двух своих коллег из Выборгского района, помогавших взрослым бандитам вымогать деньги. Сейчас против «оборотней в погонах» возбуждено уголовное дело.

Что будет дальше?

Расследованием серии резонансных нападений занимались сотрудники центра «Э» (по борьбе с экстремизмом). Азербайджанских коллег попросили задержать и экстрадировать Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности, и 15 ноября его перевезли через российскую границу, доставив в СИЗО Дагестана. После завершения карантина и проведения предварительных следственных действий Турала Мамедова привезли в Петербург.

Осознает ли он сам всю серьезность предъявленных обвинений?

На распространенном еще в ноябре видео экстрадиции можно обнаружить, что молодой человек находится в хорошем настроении и явно наслаждается вниманием к своей персоне.

Собственно говоря, и телеграм-канал им был заведен ради получения популярности среди сверстников. А нападения, судя по показаниям задержанных, устраивались для того, чтобы за счёт кровавого контента набрать побольше подписчиков. Однако, поскольку Мамедов собрал целый букет уголовных статей, то вряд ли в ближайшем будущем он сможет вновь вернуться к активности в социальных сетях.

Что касается его подручных, то судьба каждого будет зависеть от собранных доказательств — часть подростков по-прежнему находится под арестом, некоторых задержанных по делу, которые оказались не причастны к насильственным преступлениям, но находились в России с нарушениями миграционного законодательства, выдворили из страны.

«Разжигание розни»

Обращает на себя внимание, что это не первый случай, когда в Петербурге фиксируются преступления, совершенные против местных жителей, в которых среди мотивов фигурирует национальная рознь. И это существенно «утяжеляет» предъявляемые обвинения.

К примеру, несколько дней назад в Северной столице был избит инвалид и участник СВО, сделавший замечание двум молодым людям, которые припарковали свой «Лексус» поперек пешеходного тротуара. Нападавших на бойца задержали — это Иракли М. и Рустам Л. 31 и 33 лет. Первоначально на обоих было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», что давало возможность отделаться условными сроками. Но затем следователи добавили статьи «Покушение на убийство» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Андрей Карельский

Оригинал материала: “АиФ.ru”