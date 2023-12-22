 

Hyperloop One объявила о своем закрытии

22.12.2023, 18:30, Разное
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Американская компания Hyperloop One, которая ранее планировала строить подземные высокоскоростные линии для перевозки людей и грузов, объявила о своем закрытии. Эту информацию пишет издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным журналистов, предприятие уже уволило большинство своих сотрудников и в настоящее время пытается реализовать оставшиеся активы, включая испытательный полигон, расположенный недалеко от Лас-Вегаса.

На момент начала 2022 года в компании Hyperloop One числилось более 200 сотрудников. Кроме того, офис компании в Лос-Анджелесе был закрыт. Остальным сотрудникам, ответственным за продажу активов, рассказали о том, что их трудовые обязанности завершатся 31 декабря. Интеллектуальная собственность компании будет передана конгломерату DP World, с базой в Дубае.

Hyperloop One была основана в 2014 году и за время своего существования привлекла более $450 млн инвестиций. Компания планировала разработать инновационную транспортную систему, которая конкурировала бы с аналогичным проектом миллиардера Илона Маска.

Компания некоторое время использовала бренд Virgin, принадлежащий миллиардеру Ричарду Брэнсону, но в 2022 году вернула себе исходное название, чтобы сосредоточиться на грузоперевозках.

Основная идея Hyperloop заключается в создании подземных вакуумных тоннелей, по которым могли бы перемещаться транспортные капсулы или даже целые составы. Ожидаемая скорость перемещения внутри этой системы превышала 1100 километров в час.


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