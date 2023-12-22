Эксперты ВШЭ: из-за роста доходов снижается вероятность рождения детей в семье

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели анализ воздействия доходов семей на решение о рождении детей и пришли к выводу, что увеличение благосостояния семьи снижает вероятность наличия детей в её составе. Это явление объясняется тем, что супруги с высоким уровнем дохода теряют больше, чем бедные семьи. Исследование под названием “Благосостояние и наличие детей в молодых семьях: оценка взаимосвязи” привлекло внимание издания “Ведомости”.

В исследовании отмечается, что дети рассматриваются как “инвестиционное благо”, и желание их завести зависит от издержек семьи и доходов. Однако, поскольку основным источником средств для семей является заработная плата, стоимость воспитания ребенка возрастает с ростом доходов. Это означает, что обеспеченные семейные пары теряют больше, так как их время ценится выше, как указывают авторы исследования.

Эксперты подтверждают свой вывод, обращая внимание на то, что роль женщин в формировании доходов семьи растет: в каждой пятой семье, где нет детей, женщины выступают в качестве основных кормильцев. Однако после появления детей большинство женщин вынуждены сократить рабочее время или даже уволиться.

Согласно прогнозам Росстата, с 2023 по 2027 год рождаемость в РФ снизится с 1244,5 тысяч младенцев до 1140,4 тысяч. Показатель начнет расти только с 2028 года. К началу 2046 года, как прогнозирует Росстат, население страны составит 138 миллионов человек. На 1 января 2023 года в РФ проживали 146 миллионов человек. Более подробную информацию о факторах рождаемости в РФ можно найти в материале “Ъ”.