 

«Чудо-остров, чудо-остров, жить на нём легко и просто» – на Занзибаре открыли памятник Владимиру Шаинскому

22.12.2023, 13:33, Разное
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В рамках международного музыкального фестиваля «Чёрно-белая дружба», посвящённого 60-летию со дня установления дипломатических отношений СССР и Танзании, на острове Занзибар был торжественно открыт памятник советскому и российскому композитору Владимиру Шаинскому, известного как автор множества популярных песен и песен для детей.

В церемонии приняли участие представители посольства России в Танзании, представители министерств культуры и спорта двух стран. Главным хедлайнером мероприятия стал Национальный симфонический оркестр республики – музыканты сыграли легендарную композицию «Чунга-чанга», посвящённую дружбе русского и африканского народов. Дополнили атмосферу шоу представители одного из народных хореографических коллективов.

– Чудо-остров, чудо-остров, жить на нём легко и просто – такие трогательные слова о Занзибаре заложены в прекрасной русской песне, написанной Шаинским, – заявил на церемонии министр культуры Танзании Хамуто Агбонго.

Глава ведомства также передал памятную медаль автору слов легендарного хита — Юрию Энтину. В честь поэта назовут одну из улиц на острове.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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