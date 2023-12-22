Мнение: О плохой геймификации современных школ

Компьютерные игры, если заглянуть «под капот», довольно примитивны в своей основе. Это может быть или упрощённая головоломка по типу Кубика Рубика, или фрагмент театрального диалога, или спинномозговое упражнение на скорость наведения мышки. Есть набор из 10-15 базовых механик, на которые можно разложить, как на химические элементы, любую популярную игру.

Конечно, можно сказать, что и огромный мир музыки порождают всего лишь 7 нот, однако я сегодня не об этом. Я о том, что тыкать мышкой в движущиеся по экрану кружки довольно скучно, надолго этим современного человека не увлечь. Чтобы игра стала именно игрой, нужно объединить несколько простых упражнений и головоломок в нужной пропорции, нарядно украсить их, приправить пафосной историей и правильно игроку подать. В этом, собственно, и заключается геймификация.

В Лас-Вегасе сейчас прошёл очередной чемпионат по Экселю, по редактору электронных таблиц для менеджеров и бухгалтеров (ссылка). Пример задачи: «подсчитайте общую стоимость изделий из выданной вам таблицы с учётом вот этих цен на материалы, округлите результат по таким-то правилам».

Звучит, как видите, достаточно скучно — особенно для тех, кто решает такие задачи за своим офисным столом по 8 часов ежедневно, с девяти утра до шести вечера, за вычетом одного часа на обед. Однако организаторы чемпионата, профессионалы своего дела, устроили отличное шоу (ссылка 1, ссылка 2):

Чтобы заинтересовать публику, задачи технично наполнили историей и смыслом, таблицы снабдили яркими пиктограммами, а фоном поставили комментаторов, которые переключались между экранами участников и комментировали происходящее. Самим участникам скучать тем более было некогда — ими двигало желание заработать денежный приз и завоевать титул чемпиона мира по Экселю.

Именно в этом и заключается геймификация — в том, чтобы подать скучную работу или учёбу под соусом развлечения. Рубить дрова за деньги — это работа. Участвовать в Марафоне Раскольникова, соревнуясь с другими дроворубами, выполняя квесты типа «наруби столько-то дров за 30 минут» или «на протяжении 5 дней выполняй план на час раньше» — уже весьма интересное для человеческого мозга занятие.

Критики геймификации образования похожи на критиков ЕГЭ: «не читали, но осуждают». В слове «геймификация» они видят корень «игра», и потому думают, будто геймификация — это когда дети вместо уроков просто играют на компьютере, гоняясь за демонами с бензопилой.

В реальности геймификация — это когда обычные школьные задачи заворачиваются в полноценный игровой слой. Когда школьник на уроке не «гоняет человечков по экрану» и не прыгает по партам, размахивая руками, а спокойно решает привычные квадратные уравнения, только делает это увлечённо и с удовольствием.

Сейчас наши школы геймифицированы на самом низком уровне, геймдизайнерам следовало бы поставить 1-2 балла из 10. Есть 11 уровней, переход на следующий уровень происходит автоматически, в конце каждой весны. Квесты стандартные для всех, однотипные и скучные. Настроить персонажа нельзя. Игровая вселенная практически не проработана, а сюжет настолько рельсовый, что даже Колл оф Дюти считался бы на фоне наших школ игрой с открытым миром. Свобода ограничивается выбором одной из двух веток на середине игры, «гуманитарной» или «математической». Обе ветки при этом на 90% совпадают друг с другом. В качестве награды за решение игровых задач выдают оценки, которые вообще никак не влияют на прохождение игры. Мультиплеер фактически отсутствует.

Корни проблемы известны — в наследство от прошлых веков нам досталась примитивная система, которую мы в 20-м веке дополнительно испортили, подменив реальные задачи подчёркнуто бесполезной схоластикой. При этом и функционеры от образования, и педагоги-активисты в массе своей не думают о том, как поднять интерес школьников к принудительной игре. Они полагают, что учиться следует исключительно из-под кнута, а свою задачу видят в том, чтобы заставить школьников любить этот кнут.

Впрочем, есть в сложившейся ситуации и плюсы. Нынешняя система геймификации настолько плоха и скучна, что буквально любое движение в нужном направлении, даже наивное и неумелое, даже на уровне отдельного учителя, немедленно даёт отличный результат.