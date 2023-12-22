Доказано англосаксонское происхождение поляков и чехов

Учёный совет Российской академии наук единогласно принял новую редакцию «Общемирового реестра славян и дружественных им народов».

Согласно документу, поляки и чехи больше не имеют право называть себя славянами, так как имеют анлосаксонские корни.

– По итогам многолетней работы отечественные специалисты пришли к однозначному выводу – эти народы произошли от племён англов и саксов, поэтому для славен они чужды и враждебны, – объявил глава Института истории РАН.

Российским учёным ещё предстоит установить ответственного за фальсификацию славянского происхождения поляков и чехов. Ведущие отечественные историки считают, что миф о «западных славянах» был создан в Ватикане в начале X века с целью подорвать могущество Древнерусского государства.

– Лично я убеждён, что этих англосаксов записали в славяне с одной целью – внедрить их как «своих» в единую славянскую семью и не дать нашим великим предкам создать нашу великую империю. Отрадно, что сегодня справедливость восторжествовала, – считает профессор исторического факультета МГУ Дмитрий Ардель.

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