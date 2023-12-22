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6 и 7 января Рыбинск приглашает на празднование Рождества

22.12.2023, 17:47, Афиша
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Два дня подряд горожан и гостей ждут уличные театрализованные представления в историческом центре.

6 января – спектакль «Щелкунчик», 7 января – шествие волхвов, праздник по народным традициям.

В Рождественский сочельник детей и взрослых приглашают на Красную площадь, где с 14:30 начнется выступление оркестра имени Аркадия Шацкого. Далее артисты Рыбинского драматического театра представят горожанам читакль – художественное чтение сказок и произведений с рождественским сюжетом.

В 15:45 зрителей начнет собирать шарманщик, приглашая на спектакль по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик». Уличное представление развернется в двух локациях – на Красной площади и на улице Стоялой.

— Жители смогут не только смотреть спектакль, но и стать участниками. Например, по сюжету сказки вместе с артистами спасать главных персонажей – Марию и Щелкунчика. Детям будет интересно переодеться и принять участие в массовых сценах, – рассказала начальник управления культуры Раиса Смирнова.

В точках, где будут разворачиваться сцены спектакля, установят большие декорации. Около 30 зрителей смогут стать участниками действия уличного спектакля.

7 января рождественское представление начнется также в 16:00. Его формат – интерактивное шествие с персонажами библейской истории – ангелами, волхвами, пастухами.

— Колону сформируют творческие коллективы рыбинских учреждений культуры и приглашенные труппы из Мышкина и Москвы. Шествие будет двигаться от улицы Гоголя в сторону Спасо-Проебраженского собора, постепенно пополняясь новыми персонажами, которые будут присоединяться к колонне, — пояснила Раиса Смирнова.

Пойти за рождественской звездой смогут все желающие. Под колокольный звон шествие завершится у стен Спасо-Преображенского собора. Для участников праздника будут организованы экскурсии на соборную колокольню.




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