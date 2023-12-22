 

Врач Денис Прокофьев делится эффективными способами предотвращения заражения гриппом

22.12.2023, 9:05, Разное
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Врач Денис Прокофьев делится эффективными способами предотвращения заражения гриппом в беседе с «Царьградом». Его рекомендации помогут вам сохранить здоровье.

Укрепление иммунитета – первостепенное средство защиты, подчеркивает медик.

Дополнительным методом профилактики, названным Прокофьевым, является использование противовирусных мазей на основе интерферонов, которые усиливают организм против гриппа.

Прокофьев также подчеркивает важность соблюдения эпидемического режима: при первых признаках болезни оставайтесь дома, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Однако врач подчеркивает, что ни один из существующих методов не обеспечивает 100% защиту от гриппа, даже вакцинация не гарантирует абсолютной безопасности.

Иммунолог Владислав Жемчугов предупреждает, что наиболее опасным является грипп типа А, включая свиной грипп H1N1, особенно для людей с ослабленным иммунитетом, который может привести к тяжелым осложнениям и даже летальным исходам.


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