 

Рупор кремлевской пропаганды: Топ 10 пиратских фильмов в России в 2023 году

22.12.2023, 7:00, Разное
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Список фильмов, которые наиболее часто пиратили в России в 2023 году. В кои-то веки в топ-10 прорвался российский фильм. Опять же к вопросу о реальной популярности "Чебурашки", как ни смеялись над ним. но это главный российский хит последних лет.

1. «Аватар: Путь воды»

2. «Стражи Галактики. Vol 3»

3. «Барби»

4. «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

5. «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»

6. «Чебурашка»

7. «Аферисты»

8. «Вавилон»

9. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»

10. «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Все данные фильмы смотрел. Особого впечатления ни один из них не произвел. 2023-й год в плане кино был достаточно тухлый.
Что больше всего запомнилось, так как китайский сериал "Задача трех тел" (анимационное продолжение по книге "Темный лес" гораздо слабее). Ну и плюс старый чешский фильм "Дни предательства". Еще можно вспомнить неплохой южнокорейский фильм "Серый кардинал". Из анимации запомнился только "Голубоглазый самурай". Самое смешное что видел, это толерантная Русь времен викингов https://colonelcassad.livejournal.com/8104261.html из сериала "Викинги", переплюнули полеты Козловского над Киевом на воздушном шаре.

Кстати, благодаря пиратам, на санкции западных кинокомпаний российской аудитории было положить с прибором. Все более менее распиаренное выходило на торрентах практически сразу в более-менее приличном качестве.Пираты стоят на страже серого импорта зарубежной кинопродукции в обход санкций.

PS. В новом году из большого кино жду разве что продолжение "Дюны" Вильнева.

Источник: Colonel Cassad


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