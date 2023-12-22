 

Ученые рассказали о вреде подъема по будильнику

22.12.2023, 5:35, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного докторантом Ким Ёнсу из школы сестринского дела при университете Вирджинии, пробуждение по сигналу будильника может не только привести к гипертонии, но и повышает степень риска развития инсульта и инфаркта миокарда.

В ходе исследования, в котором было задействовано 32 человека, было установлено, что подъем по будильнику вызывает скачкообразное повышение давления и может спровоцировать инфаркт и инсульт, в то время как пробуждение естественным путем снижает резкость повышения давления на 74%.

Скачки артериального давления оказывают стимулирующее воздействие на симпатическую нервную систему, в результате чего увеличивается приток крови к органам, обладающим наибольшей степенью важности в состоянии стресса, в то время как сосуды сужаются, а нагрузка на сердце возрастает.   


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