Мнение: Темные энергии НБС

Самая потешная и бесстыжая реакция на уже ставшую знаменитой “голую вечеринку” обнаружилась у “патриота” Чадаева, некогда самого умного “государственника” из не совсем скурвившихся, который, однако, на глазах все последние 2 года превращается в пафосного дурака. Вот цитата из его тг:

“Два с половиной года назад я был на одном мозгоштурме в неком предвыборном штабе (т.е. в штабе “Новых людей”, – С.), участницей которого тогда оказалась также одна из фигуранток нынешнего скандала (т.е. Ксения Собчак – С.). Она предложила некоторые предвыборные ходы. Спросили моё мнение. Я сказал, что в случае, если это и это будет сделано, немедленно прилетит люлей из АП. Она меня спросила: а почему они будут против? И я тогда сказал: а потому, что Кремль всегда очень бдительно следит, чтобы никто в политике не серфил на тёмных социальных энергиях” (Алексей Чадаев).

Фу ты-ну ты! Ты подумай, какое там унутри благородство у нашей шайки гопников. Сразу, естественно, вопрос – а как же Жириновский? “Мы за бедных, мы за русских” – это на каких “энергиях” игра? А вообще ВСЯ риторика нынешней “СВО” – “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать” плюс Брат-2 наоборот “Правда в силе”? А постоянные снафф-видео по всем центральным каналам 22 месяца нонстоп – это любовь и добро?

Видимо, Чадаев имел в виду, что игру “на темных энергиях” Кремль предпочитает резервировать для себя или разрешать особо доверенным избранным лично им, а не прощелыгам-прокладкам вроде “НЛ”, у которых до такого лакомства нос не дорос. А то – ишь, раскатали губу… НБС надо заслужить!

А так – темные энергии, безусловно, переполняют сейчас отнюдь не клубы “Мутадор” с голыми обвисшими тетками и унылыми юнцами неопределенного пола. На голых вечеринках алчут пусть плохонького, но секса; а там, где такие как Чадаев, ищут смерти – что, собственно, и есть темная энергия.