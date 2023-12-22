Мнение: О кремлёвском мечтателе… И вопросов нет?
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Мечтать не вредно, да. Впрочем, английский писатель Герберт Уэллс окрестил Владимира Ленина «кремлёвским мечтателем» не за умение предаваться счастливым грёзам, а за их чрезмерно фантастический — по меркам признанного фантаста — характер. Но чопорный британец даже представить себе не мог, до какой степени это качество разовьётся у нынешнего российского лидера. К слову, тёзки тогдашнего…
Но если мечты Владимира Ленина в какой-то мере сбылись, то мечтания Владимира Путина…
…это даже не фантастика. Это — «фэнтези». Мир грёз в чистом виде.
«Российская #экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат», — заявил нынешний хозяин Кремля на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие проходило по видеосвязи, что позволило главному спикеру не увидеть выражения лиц остальных участников. Оно и к лучшему.
Но по наивности хочется спросить. А где она, обетованная «экономика квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат»?
Уж не там ли, где обязательные к созданию 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Уже три года, как они должны приносить российской экономике невиданную прибыль. Но воз ведь и ныне там, а потенциальные занятые на этих местах «высоких технологий» массово релоцируются за рубеж.
А может, он другие квалификации имел в виду?
Например, операторов FPV-дронов, постановщиков радиоэлектронных помех, специалистов контрбатарейной борьбы…
Тогда — всем всё ясно?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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