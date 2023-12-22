 

Установлена связь между дефицитом витамина B12 и ранней смертью

22.12.2023, 4:25, Разное
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Как показали результаты исследований, проведенных учеными Дублина, дефицит витамина B12 может не только привести к развитию целого ряда психических заболеваний, но и повысить степень риска ранней смерти.

В том случае, если организм недополучает обозначенный витамин, содержащийся в мясе, рыбе, яйцах и молочной продукции, такое развитие событий может крайне неблагоприятно сказаться на работе нервной и кроветворной систем, а в ряде случаев спровоцировать развитие мегалобластной анемии и депрессии.

В ходе исследования, в котором было задействовано девять тысяч человек, удалось становить, что дефицит В12 подает четкий сигнал о наступлении клинической депрессии уже через четыре года.      


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