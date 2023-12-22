Российские ученые разработали гель для лечения пародонтита

Как сообщает РИА Новости, ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского разработали средство, предназначенное для лечения воспалительных процессов в ротовой полости, включая пародонтит.

Экспериментальным путем было доказано, что представленный исследователями альгинатный гель оказывает на участки, пораженные инфекцией, антивоспалительное и заживляющее действия, при этом демонстрируя высокую степень эффективности. В основе нового геля лежат частицы серебра и таниновая кислота, в естественных условиях содержащаяся в ягодах, орехах и специях, но больше всего в чае, кофе и вине.

Согласно статистическим данным, с пародонтитом сталкиваются более 45% жителей Земли, причем наиболее острая ситуация складывается в Европе.