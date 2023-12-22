Мнение: Террорист Безруков

Очень смешная сказка-пародия, найденная мною в Фейсбуке. Автор – некто Дмитрий со смешной фамилией Зотиков. Давайте все вместе посмеемся.

“Актера Сергея Безрукова арестовали прямо в гриме сразу после кинопроб на роль писателя Александра Дюма старшего. Два мрачных типа держали за руки, а третий, видимо старший, только спросил:

– Вы снимались в фильме по роману объявленного террористом Бориса Акунина?

– Да, – пискнул в ответ Безруков. – Но кто тогда мог только предположить…

Подъехала неприметная черная “Волга”. Сергея посадили на заднее сидение между двумя прежними типами и машина тронулась. Ехали долго, Сергей уже решил что его везут за город и там заставят копать себе могилу. Но автомобиль внезапно остановился возле киностудии “Мосфильм”. Сергея вывели из машины. Он с сопровождающими вошел в здание и увидел как по коридору ведут окровавленного человека. Это был актер Федор Бондарчук. Который прохрипел проходя мимо:

– Серега, признайся лучше сразу.

И плюнул на пол кровью. У Безрукова затряслись поджилки в коленях и потек грим. Пока Сергея вели длинными коридорами он успел увидеть Егора Бероева, Владимира Машкова, Костю Хабенского, Гошу Куценко, Дмитрия Певцова и Олега Меньшикова. Они были все в крови. Меньшикова люди в штатском тащили за ноги и его голова стучала по кафельному полу. А у Гоши Куценко из черепа торчал топор.

“Все, буквально все они снимались в фильмах по ставшему только что террористом писателю Акунину”, – догадался Сергей.

И тут он попал на съёмочную площадку. Там увидел виселицу. Возле которой на стуле стоял с повязкой на глазах сам… Сергей вздрогнул от неожиданности. Это был Никита Сергеевич Михалков. “Похоже, что его пытали”, – подумал Сергей. И точно. Подошедший человек в штатском затушил окурок на голове великого режиссера, который перед этим послушно нагнулся, и сказал:

– Ну что, дурилка картонная, будешь признаваться в измене Родине?

– Я, я буду, – закричал Сергей. – Меня спросите!

Тут внезапно зажглись софиты, и Сергея окружила толпа радостных людей в окровавленных одеждах. Они кричали:

– Розыгрыш, розыгрыш!

Хлопали пробки от шампанского, лакеи накрывали длинный стол всякими яствами, режиссер Михалков весело хохотал, а Гоша Куценко размахивал вынутым из черепа топором.

“Розыгрыш”, – подумал Сергей Безруков и упал в обморок. А на следующий день его арестовали уже по-настоящему.

***

Сергея Безрукова снова посадили в неприметную черную “Волгу” и привезли в неприметное здание на окраине столицы. Там актера допрашивал человек в штатском.

– Сергей Витальевич, вы подозреваетесь в создании террористической организации под руководством известного антинародного писателя Бориса Акунина. Вы и все, кто снимался и снимал фильмы по его книгам. Вы признаете свою вину?

– Нет, – сказал Сергей смело глядя в лицо допрашевшего его человека. – Нет. Потому что это снова розыгрыш. Вы актер из какого театра? Современник или МХАТ?

– Бросьте ваши шутки, – лицо человека в штатском побагровело. Я полковник ФСБ. Подойдите-ка лучше к окну.

Безруков подошел к окну и увидел там виселицу.

– Ну и что. Я все знаю. Опять будете вешать Михалкова. Хотите, я помогу. Ха-ха.

– Какое еще тут ха-ха. Вам светит срок вплоть до пожизненного. Немедленно признавайтесь в содеянном.

Безруков взял со стола папку со своим личным делом и ударил ей три раза человека в штатском по голове.

– Давайте уже закончим этот балаган, – сказал актер. – Шутка, повторяемая дважды уже не шутка.

Тут на поднятый шум в кабинет вбежали какие-то люди, положили актера лицом в пол и немного попинади его ногами. Затем надели наручники, вывели в коридор и они стали спускаться вниз по лестнице. На которой Безруков увидел как навстречу ведут перепуганного Федора Бондарчука. Сыгравшего небольшую роль в фильме “Статский советник”.

– Федя, лучше там признайся сразу во всем, – посоветовал ему Безруков. И сплюнул кровью на пол.

А навстречу шли все новые и новые и новые актеры. Дмитрий Певцов, Егор Бероев, Марат Башаров, Гоша Куценко из “Турецкого гамбита”. Константин Хабенский, Владимир Машков из “Статского советника”. По полу тащили окровавленного Олега Меньшикова. Голова которого билась о кафель. А во дворе, в который вывели Сергея Безрукова, возле виселицы стоял на табурете сам Никита Михалков. По усам которого катились покаянные слезы.

– Товарищ Путин, произошла ужасная ошибка, – шептал великий в прошлом режиссер.

И только тут Сергей Безруков окончательно понял, что все это уже давно не розыгрыш.

Д.Зотиков. 20.12.23.