 

Китайские ученые рассказали о пользе интервального голодания для сердца и кишечника

22.12.2023, 3:15, Разное
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Как сообщает издание Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, китайские ученые провели исследование, в ходе которого было установлено, что прерывистое голодание оказывает положительное воздействие на микробиом кишечника и нормализует связь между кишечником и мозгом.

Участники эксперимента придерживались строгого голодания в течение 32 дней, а затем мужчины и женщины получали в течение 30 дней по 600 и 500 калорий соответственно. К моменту завершения исследования участники похудели в среднем на 7,8%. Кроме того, у них снизилось кровяное давление, уровень глюкозы в плазме крови натощак, общий холестерин и степень активности ключевых ферментов печени.

В микробиоме кишечника увеличилась численность бактерий Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis и Bacteroides uniformis, в то время как количество Escherichia coli снизилось.   


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