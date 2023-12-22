 

Установлена связь между нарушением усвоения кислорода и COVID-19

22.12.2023, 2:03, Разное
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Как сообщает издание European Respiratory Society, результаты исследования, проведенного учеными Йельского университета, четко продемонстрировали, что неспособность выполнять физические упражнения после COVID-19 имеет прямую связь с нарушением усвоения кислорода тканями организма.

Несмотря на то, что участники эксперимента не испытывали сколь-либо существенных проблем с сердцем, а кровь насыщалась кислородом в достаточном количестве, у многих ткани организма были неспособны использовать его.

Зачастую врачи при жалобах на физическую слабость рекомендуют больше двигаться и заниматься фитнесом, однако для некоторых людей выполнение таких предписаний просто невозможно. Исследователи отмечают, что улучшению самочувствия могут способствовать препараты, предназначенные для лечения мышечной слабости.


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