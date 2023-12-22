 

Мнение: До оттепели еще далеко

22.12.2023, 1:20, Разное
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“Сейчас решаем: возможно, придется убрать гея из популярного сериала «Оттепель». Думаю, это будет несложно сделать, но ведь на это нужно разрешение авторов, режиссера, продюсеров проекта, – рассказал «Собеседнику» представитель одного из российских онлайн-кинотеатров (Brief)

Гей в “Оттепели” – это тот художник по костюмам, как я понимаю, его прототип – чуть ли не Вячеслав Зайцев. Интересно как они его собираются вырезать оттуда, это ж придется как минимум полностью убирать одну из сюжетных линий?!

А вообще, для оголтелых скопцов, прорвавшихся к власти в РФ, впереди работы – поле непаханое. Это ж сколько всего “надо” порезать цензорскими ножницами! Книги, картины, спектакли, фильмы, сериалы… Из недавно просмотренных мною кандидат на запрет – классный детектив “Хрустальный”, например (гомосексуализм, педофилия) – в нем “вырезать” нечего, поскольку под “харам” там попадает непосредственно главный герой.

Я уж молчу про сериал “Наша Раша” с “голубым слесарем” в исполнении Светлакова – Светлакову пора бежать за кордон, к Урганту. На страничке в Вики “Российские сериалы ЛГБТ-тематики” указаны еще “Игра на выживание”, “Колл-центр” и даже “Не родись красивой” почему-то. Впрочем, Википедию на русском тоже скоро запретят.

Источник: Размышления вольного социолога


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