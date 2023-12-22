Ничего он не старит, скорее, наоборот: как составлять этой зимой модные образы в черном цвете женщинам за 50

Считается, что черный цвет одежды визуально старит лицо и подчеркивает темные круги. Однако это не так. Черный цвет придает шикарный, элегантный, утонченный вид, более того, он стройнит. Конечно, он может не лучшим образом влиять на настроение и казаться слишком мрачным, но для особых случаев ему равных нет – черный остается самым эффектным. Поэтому стоит сосредоточиться на том, как создавать образы в стиле total black в возрасте за 50. Всего лишь с помощью нескольких стилистических приемов можно ярко засиять.

Зачем носить монохромный черный наряд

Психологи утверждают, что ношение черной одежды в стиле тотал-лук – хороший способ защитить себя от других. Таким образом можно создать дистанцию, сигнализируя о нежелании вступать в контакт в другими людьми.

Женщины любят этот цвет, потому что он визуально делает стройнее. В стиле total black эффект похудения гарантирован. Этот цвет, несомненно, придает элегантности. Наконец, когда мы не знаем, что надеть, мы выбираем черное.

Если черный цвет находится близко к лицу, он подчеркивает морщины и темные круги под глазами, а общий вид становится строгим. В связи с этим стоит ознакомиться с советами стилистов и научиться носить total black look после 50, но не только это.

Как носить черное после 50 и не выглядеть старше

1. Внимание к деталям. Простой образ в стиле total black выглядит достаточно мрачно и не добавляет ценности стилю или индивидуальности. Поэтому стоит дополнить черную одежду с деталями. Это могут быть золотые или серебряные пуговицы на рукаве, подплечники или оборки. Все необычное может стать плюсом при создании образа в стиле total black. Важно, чтобы одежда имела красивую отделку, которая будет визуально выделяться. Можно взять топ с красивыми пуговицами на плечах и сочетать его с ремнем того же тона. Кстати, седые волосы очень хорошо контрастируют с черным.

2. Выбор материалов. Еще один очень интересный момент, на который обращают внимание стилисты, — это материалы, которые помогут черному наряду выглядеть стильно. Правило очень простое: для создания монохромного образа следует смешать несколько материалов. Например, сочетание брюк из искусственной кожи (холодный материал) с шерстяным свитером (теплый материал) дает приятный контраст и изысканный вид. Можно пойти еще дальше и завершить образ парой лакированных ботильонов. Черная кожа прекрасно сочетается с другими материалами.

К юбке или платью следует выбрать менее прозрачные колготки или колготки с рисунком. Можно легко найти способ выглядеть современно и свежо в черном цвете. Для этого идеально подойдут блузки с прозрачными рукавами или кружевные топы.

Как найти правильный вырез горловины

Когда мы надеваем черный топ, нам нередко говорят, что мы выглядим уставшими или заболевшими. Решение этой проблемы — выбирать модели с V-образным вырезом, чтобы черный цвет не находился рядом с лицом. Также можно добавить ожерелье, соответствующее цвету кожи, чтобы осветлить и смягчить лицо.

Еще один совет: надеть белую блузку под черный свитер и добавить красивые серьги.

Как скрасить черный тотал-лук

Если вы решили носить черный наряд каждый день, необходимо добавлять аксессуары, такие как ремень, украшение из натуральных камней, шарф, при этом обязательно должен быть блестящий элемент. Важно при ношении черного наносить макияж. Вполне достаточно помады и небольшого количества румян.

Идеи нарядов в черном цвете

1. С брюками. Можно выбрать черные костюмные брюки или брюки из искусственной кожи. Их можно сочетать с прозрачной блузкой с V-образным вырезом или с красивым жакетом с пайетками. Для усиления праздничного настроения идеально подойдет атласный пиджак. К простому черному жакету можно добавить красивую золотую брошь.

2. С платьем. У дам, которые хотят быть женственными в маленьком черном платье, есть несколько вариантов. Это может быть платье с прозрачными рукавами и V-образным вырезом, дополненное аксессуарами. Если фигура позволяет, стоит надеть ремень, чтобы подчеркнуть талию. Также можно поиграть с материалами, примерив колготки в горошек.

3. С юбкой. Кожаную юбку можно носить со свитером с высоким воротом. В этом случае необходимо надеть одно или несколько колье и серьги. Также важно не пренебрегать макияжем. С юбкой всегда есть много возможностей: просто следуйте основным правилам, чтобы создать современный и хорошо продуманный черный наряд, который не старит.