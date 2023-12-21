Названа оптимальная диета для снижения сахара в крови

Как сообщает издание the Lancet, минимизировать степень содержания сахара в крови у диабетиков можно при помощи диеты, в основе которой лежит умеренное сокращение углеводов.

В ходе исследования, проведенного шведскими учеными, представляющими Гетеборгский университет, первая группа в течение четырех месяцев придерживалась рациона, предполагающего получение 50% калорий из углеводов, в то время как у представителей второй группы этот показатель составлял 30%. Уровень сахара в крови испытуемых, получавших витамины, минералы и клетчатку в достаточном количестве, измерялся несколько раз в течение дня.

Было установлено, что соблюдение мягкой низкоуглеводной диеты позволяло дольше поддерживать уровень глюкозы в крови, нормальный для человека с диабетом первого типа, в то время как те, кто получали из углеводов 50% калорий, находились в пределах целевого диапазона на 68 минут меньше.