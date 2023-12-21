 

Названа оптимальная диета для снижения сахара в крови

21.12.2023, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание the Lancet, минимизировать степень содержания сахара в крови у диабетиков можно при помощи диеты, в основе которой лежит умеренное сокращение углеводов.

В ходе исследования, проведенного шведскими учеными, представляющими Гетеборгский университет, первая группа в течение четырех месяцев придерживалась рациона, предполагающего получение 50% калорий из углеводов, в то время как у представителей второй группы этот показатель составлял 30%. Уровень сахара в крови испытуемых, получавших витамины, минералы и клетчатку в достаточном количестве, измерялся несколько раз в течение дня.

Было установлено, что соблюдение мягкой низкоуглеводной диеты позволяло дольше поддерживать уровень глюкозы в крови, нормальный для человека с диабетом первого типа, в то время как те, кто получали из углеводов 50% калорий, находились в пределах целевого диапазона на 68 минут меньше.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Ничего он не старит, скорее, наоборот: как составлять этой зимой модные образы в черном цвете женщинам за 50

21.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Корабельная группировка США и НАТО у побережья Йемена

21.12 / Мнение: Гигиена восприятия

21.12 / Планшет Honor Pad 9 получил сразу восемь динамиков

21.12 / Тренды зимы-2024: лучшие стрижки сезона, идеальные для женщин с низким лбом

21.12 / Мнение: Девочки и мальчики в жизни женщины

21.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Глава Генштаба ВС РФ о наступлении ВСУ

21.12 / Ученые нашли способ повышения творческих способностей человека

21.12 / Мнение: Финская экономика рушится без России

21.12 / Они безопаснее и помогают сохранить окружающую среду: так ли полезны на деле органические продукты, как нам говорят

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика