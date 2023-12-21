Мнение: Гигиена восприятия

Рапаны – это люди, живущие в раковине иллюзий. Их любовные отношения не реальны, а воображаемы.

Влюбленность их при этом совершенно реальна, и человек, в которого влюблен рапан, обычно существует.

В зависимости от размера короны воображаемая часть отношений бывает больше или меньше.

Вот три варианта от большей короны (и раковины) к меньшей:

1. Отношения воображаемы полностью, то есть любимый рапана не знает или едва с ним знаком.

2. Отношения какие-то есть, но не любовные, а приятельские, а рапану кажется, что это роман.

3. Любовные отношения есть, но это большой дисбаланс, партнер тяготится близостью, а рапану кажется, что его чувства взаимны.

Чем хуже человек видит обратную связь, тем больше он рапан, тем больше его корона, больше раковина иллюзий.

Почему рапан не видит обратную связь?

Причина одна: он не хочет.

Будь он болен или коварно кем-то обманут, это была бы другая история.

Но рапаны не хотят видеть обратную связь. Они прилагают усилия, чтобы ее не видеть.

Они уверены, что обратная связь – вещь несущественная и всем управляет собственное желание. Они не хотят расстраиваться из-за такого пустяка как плохая обратная связь и считают, что могут себе позволить жить в том мире, который им нравится.

Когда люди задают вопрос: как избавиться от короны, ответ один: выбросить.

Выбросить корону – это значит поверить, что реальность – одна на всех, объективна.

Нет разных реальностей, все это спекуляции, как если бы способность людей видеть больше или меньше оттенков использовалась, чтобы красный назвать зеленым.

Вера в объективную реальность – главное противоядие для короны.

Останется научиться поддерживать ясность восприятия, как если бы речь шла о зеркале.

Если вы не ищете мутных зеркал, грязных или плохо освященных, чтобы увидеть себя симпатичней, а готовы смотреть на себя как есть, вы можете представить, что значит гигиена восприятия.

От короны не нужно избавляться специально, достаточно не искать иллюзий.

В ленте моей ссылка на статью об иллюзорных отношениях.

Можете найти в Сети примеры, о которых пишет автор статьи? Давайте рассмотрим, как люди намеренно растят корону, чтобы сводить себя с ума воображаемыми отношениями ради сомнительного удовольствия.

Если возникают такие понятия в тик-токе, значит в фокусе людей наконец-то начинает появляться корона, перестает быть их невидимой, прожорливой хозяйкой.