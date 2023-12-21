 

Мнение: Девочки и мальчики в жизни женщины

21.12.2023, 21:42, Разное
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“Любимая девушка Ольшанского, несравненная Скарлетт Йоханссон, недавно сделала такое публичное признание: “Я горжусь своими грудями! Я часто на них смотрю и называю их “мои девочки”.

С одной стороны, Скарлетт, безусловно, есть чем гордиться; с другой – такое признание, думаю, должно вызвать озабоченность у ее личного психолога. Ведь такая персонификация собственных частей тела даром не проходит; со временем, когда “девочки” малость обвиснут, вытянутся и т.п. – что будет делать Скарлет? Не разовьется ли у нее в связи с этим какой-нибудь невроз?

Во всяком случае, друзья-психологи рассказывали мне про пару аналогичных неврозов, случившихся с их пациентами-мужчинами; правда, понятно, там речь шла не о “девочке”, а, скорее, о “мальчике”…

Эх, девушке требуется срочная психологическая помощь, и я готов ее оказать – но КАК?” (2006)

17 лет назад написал, день в день. Но желание оказать психологическую помощь у меня сохранилось, а квалификации – прибавилось. Скарлет, я готов!

Источник: Размышления вольного социолога


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