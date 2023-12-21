Рупор кремлевской пропаганды: Глава Генштаба ВС РФ о наступлении ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов о наступлении ВСУ.

1. Киев планировал в ходе контрнаступления за 15 суток блокировать Мелитополь и далее наступать с выходом к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом

2. Основной задачей российских войск в зоне спецоперации в этом году было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, планировавшей лишить РФ сухопутного коридора в Крым.

3. Противник увеличил ударную группировку для наступления на Запорожском направлении с 50 до 80 батальонов.

4. ВСУ начали контрнаступление 4 июня и с огромными потерями на Запорожском направлении не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны РФ.

5. Разрекламированное наступление противника провалилось. Совокупные потери составили 160 000 человек, 766 танков. более 3000 ББМ, 121 самолет и 23 вертолета.

6. Всего Украина получила с начала СВО более 5200 танков и ББМ, 1300 единиц артиллерии (орудия, минометы, САУ, РСЗО), более 100 самолетов и вертолетов, 23 000 БПЛА, более 200 крылатых и тактических ракет.

7. Обучено за границей в странах НАТО свыше 100 000 солдат.

8. ВС РФ сейчас ведут активную оборону и успешно улучшают свои позиции по всей ЛБС. Поражено свыше 1500 объектов военно-промышленного значения. Уровень военного производства на Украине снизился.

9. Продолжается общее противостояние с США, которые сделали Украину и Европу, а также Палестину, зона войн и конфликтоов.

10.Гегемония США и их сателлитов уходит в прошлое. Сейчас формируется новый многополярный миропорядок.

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