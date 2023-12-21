Ученые нашли способ повышения творческих способностей человека

Как сообщает издание Scientific Report, сингапурские ученые, представляющие Наньянский технологический университет, нашли достаточно простой, но при этом обладающий высокой степенью эффективности способ повышения творческих способностей человека.

Несмотря на то обстоятельство, что творческие способности развиваются в течение всей жизни, некоторые моменты могут мешать проявлению креативных талантов. В ходе эксперимента было установлено, что испытуемым, которым предложили построить 3D-модель из конструктора, мешала сконцентрироваться на выполнении задачи высокая степень концентрации в воздухе летучих органических соединений, выделяемых красками, парфюмерией, освежителями воздуха и ароматизаторами.

Очищение воздуха, снизившее уровень летучих соединений на 72%, способствовало улучшению когнитивных способностей и повысило степень продуктивности испытуемых.