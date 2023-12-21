Мнение: Финская экономика рушится без России

1. Финляндия платит цену за дружбу с США. Вступив в НАТО и рассорившись на ровном месте с Россией, финны получили целый букет серьёзнейших проблем, причём не только военных, но и сугубо экономических (ссылка):



Финская экономика сократится в этом году на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Минувшим летом местный финрегулятор прогнозировал падение ВВП по итогам 2023 года на 0,4%.

Рецессия продолжится в следующем году со спадом на 0,2%. Ранее ЦБ Финляндии явно поспешил с прогнозом, полагая, что в 2024 году экономика перейдëт к росту и увеличится на 0,9%.

Плюс ко всем бедам ожидается рост безработицы.

По данным Статуправления Финляндии, в октябре текущего года стоимость новых заказов в местной промышленности была почти на 16% ниже, чем годом ранее. В период с января по октябрь заказы сократились более чем на 11% в годовом исчислении. Промышленные заказы в североевропейской стране снижаются уже девять месяцев подряд.

Причины понятны: прежнее благополучие Финляндии было построено прежде всего на торговле с Россией, которая по известным историческим причинам была более выгодна финнам, чем нам. Теперь и нам финнам придётся перестраивать экономику, однако если Россия выиграет за счёт импортозамещения, то финны просто закроют значительную часть промышленности и уничтожат много рабочих мест в отрасли услуг.

2. Финский бизнес уже страдает, причём разоряются даже строительные компании, что свидетельствует о системных проблемах в экономике. У финнов нет денег, многие из них больше не могут позволить себе покупать жильё (ссылка):



На прошлой неделе финское коллекторское агентство Suomen Asiakastieto зарегистрировало рекордное количество компаний-банкротов в североевропейской стране.

По еë данным, за неделю банкротами в Финляндии были признаны 85 компаний, что стало самым большим числом местных разорившихся хозяйствующих субъектов за одну неделю, передаëт сегодня, 5 декабря, телерадиовещательная корпорация YLE.

Suomen Asiakastieto еженедельно отслеживает количество банкротств, начиная с 2019 года. В списке крупнейших компаний-неудачников прошлого года особо выделяется строительная отрасль, отмечает финский телерадиовещатель.

3. В прошлом году в России был период дефицита белой бумаги, вызванный участием Финляндии в санкционной войне против России — неверные финны внесли свой вклад в попытку уничтожить экономику России, остановив поставки отбеливателей и некоторых других реактивов.

План финнов, однако, провалился. Россия за несколько месяцев импортозаместила финские товары, а финские бумажные фабрики, оставшись без рынка сбыта, оказались на грани или за гранью закрытия (ссылка):

Скандинавский концерн Stora Enso остановил бумагоделательную машину на фабрике в Финляндии.

Производство бумаги прекращено на заводе в Аньяланкоски в муниципалитете Коувола. Последний рулон был выпущен здесь 28 ноября в 11:34, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Остановленный агрегат проработал 40 лет. Бумагоделательную машину ввели в строй 25 февраля 1983 года, на тот момент она считалась самой большой в мире.

За четыре десятилетия на ней изготовили более 8,4 млрд кг бумаги, говорится в публикации.

Решение о прекращении производства бумаги на заводе в Аньяланкоски Stora Enso объяснила падением спроса на газетную бумагу и слишком дорогим производством. Были уволены 50 сотрудников.

В отчёте за III квартал 2023 года Stora Enso сообщила о дефиците на рынке древесины, особенно хвойных пород, в Финляндии и Швеции. Закрытие фабрик и производственных линий позволят компании “повысить свою конкурентоспособность, сократить расходы и поддержать размещение капитала на стратегически развивающихся рынках”, отмечается в отчётности.

С остановкой производства в Аньяланкоски производство печатной бумаги сократится до 250 тыс. тонн в год с прежних 435 тыс. тонн.

В сентябре компания объявила о намерении закрыть ещё два своих завода — производство целлюлозы на заводе Сунила в Финляндии и лесопильный завод Няпи в Эстонии, что приведёт к сокращению более тысячи сотрудников.

Российский рынок Stora Enso покинула в прошлом году. Компания продала свои лесозаготовительные активы, в том числе в Новгородской области.

Как видно, дело не только в потере российского рынка, но и в потере российского сырья. При этом если заменить древесину финны ещё теоретически могут, хотя она и получится значительно более дорогой, то вот найти новых клиентов на бумагу уже не получится.