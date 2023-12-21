Они безопаснее и помогают сохранить окружающую среду: так ли полезны на деле органические продукты, как нам говорят

В последние годы популярность так называемых “органических” продуктов заметно возросла. СМИ по всему миру наперебой советуют именно их как самый безопасный вариант продуктов. При этом продажи органических товаров от различных компаний ежегодно составляют сотни миллиардов долларов! Но так ли безопасны и полезны органические продукты, и что вообще значит это выражение? Вот главные мифы, связанные с этим.

Органическое земледелие – это просто хайп

Хотя многие положительные моменты этого явления преувеличены, называть органическое земледелие пустым хайпом ради денег не стоит. Само по себе органическое сельское хозяйство не так уж и плохо. Просто его следует рассматривать без использования пропаганды с обеих сторон. В нем есть определенные преимущества, которые показывают, что это больше, чем просто маркетинговый трюк.

Если все сделано правильно, то органическое земледелие действительно способно улучшить окружающую среду. Здесь фермер не просто сажает и выращивает урожай, а подходит к делу грамотно, не загрязняя и не истощая почву, используя поочередный севооборот, не прибегая к агрессивной “химии”. Таким образом, методы органического земледелия более экологичны и более устойчивы в целом.

Органическим может быть любой продукт

Вот это уже чистой воды маркетинг. Наверняка вы видели в продаже пачки картофельных чипсов с пометкой “без глютена и холестерина”. Но правда в том, что этом продукте их и не может быть по определению. Это все равно, что заявить, что “в чипсах нет тяжелых металлов”. С самого начала их и не должно было там быть.

Или вот еще пример – во многих магазинах можно увидеть “органическую морскую соль”. Но соль – это пример продукта, который не может быть по-настоящему органическим. Для его изготовления используются минералы. Поэтому чистой биологической соли из моря в природе не существует.

Но маркетологи продолжают наживаться на этом определении и добавляют слово “органический” на пачку с любым продуктом. Это рассчитано на потребителей, которые ничего не знают о продуктах, которые они покупают, но знают громкие слова “без ГМО”, “био”, “органический” и т.д. Так они используют уже знакомую покупателям терминологию, даже если она используется неправильно.

Все органическое лучше для окружающей среды

За прошедшие годы средства массовой информации выдали столько негатива по отношению к ГМО, что практически объявили их вне закона. Люди верят, что ГМО-культуры – это, по сути, версия еды, которая убьет нас всех или превратит в мутантов. Мнение основано исключительно на разжигании страха и недостатке научных знаний. На самом деле продукты с ГМО сохраняют окружающую среду так, как органические фермы просто не могли бы. ГМО-продукты могли бы прокормить больше людей, используя при этом меньше воды, земли и пестицидов.

Для органического земледелия требуется больше площадей и ресурсов. Каждый год все больше природных территорий, таких как лесные угодья, уничтожаются, чтобы освободить место для полей и садов. Даже если пестициды состоят из органических соединений, необходимы дополнительные пестициды и гербициды для обеспечения полива посевов и орошения территорий. И это точно не лучше для окружающей среды.

Органические продукты питания проверены и безопасны

В секторе органических продуктов питания это серьезная проблема, о которой большинство из нас даже не задумывались. По наклейке на яблоке потребитель может сказать, что оно органическое. Ее же кто-то наклеил туда? Но где гарантии, что это так и есть? Да, органические фермы должны соблюдать правила. Они проверяются инспекторами, но во многом этот бизнес похож на обоюдную сделку.

В мире просто не хватает инспекторов пищевой промышленности. Когда вы покупаете органический продукт, вполне возможно, что человек, который его сертифицировал, даже не вышел на поле, чтобы осмотреть урожай. Вместо этого просто проверяли документацию фермы, чтобы убедиться, что она органическая. И за этим процессом стоят большие деньги.

Подумайте, кого бы вы наняли, если бы вы были сомнительным фермером, оплачивающим счета за проверку? Надежных и кропотливых специалистов или небрежных, которые просто сертифицируют вашу продукцию за определенную плату? Многочисленные исследования показали, что продукты с маркировкой “органические”, которые продаются в магазинах, не являются по-настоящему таковыми.

Органическое сельское хозяйство лучше для фермеров

Люди лишь недавно начали задумываться о том, как их действия влияют на всех в мире, включая тех, кто стремится сделать нашу жизнь проще. Сюда входят и сельскохозяйственные рабочие, которые следят за тем, чтобы у нас была возможность покупать органические продукты. Как же тогда органическая пища влияет на их жизнь?

Органика часто ассоциируется с целостной, дружелюбной, почти хиппи-атмосферой. Это имидж, который изначально был у органических продуктов, когда они впервые появились на рынке, и с тех пор он превратился в увлечение “здоровой пищей”. Но на самом деле органическое сельское хозяйство требует намного больше рабочей силы и других ресурсов, чем обычное.

На содержание органических ферм требуется до 35% больше рабочей силы. Люди работают больше, при этом подвергаясь воздействию потенциально вредных пестицидов. Исследования показали, что это часто приводит к усилению эксплуатации труда на фермах.

Органические продукты более питательны

Приносят ли вам больше пользы органические продукты? Ответ выглядит как “нет” со звездочкой. Органическое яблоко и неорганическое яблоко в конечном итоге являются одинаковыми фруктами. Поскольку они идентичны, потребуются невероятные усилия, чтобы отличить одно из этих яблок от другого. В этой ситуации используется звездочка.

Неорганическое яблоко может нанести вам больший вред, если в нем содержится больше пестицидов или имеется другой негативный фактор. Может быть. Однако не с точки зрения питательных веществ. Они идентичны. Ни одна пища не становится более богатой питательными веществами благодаря органическому сельскому хозяйству.

Есть вероятность, что ваши опасения по поводу таких вещей, как использование антибиотиков в мясе, обоснованы. Однако звездочка все еще присутствует. Использование антибиотиков может привести к появлению устойчивых к ним микробов, снижению способности бороться с инфекциями и другим нежелательным последствиям. Однако это мало влияет на то, насколько мясо богато питательными веществами. Питательность органического и неорганического мяса одинакова.

Органические продукты не содержат пестицидов

Идея о том, что органическое сельское хозяйство обходится без опасных химикатов и пестицидов, является самым большим заблуждением. Это широко распространенный миф, который никогда не был правдивым. Пестициды могут и используются на органических фермах при условии, что там придерживаются строгих правил. Это означает, что они должны происходить из природных источников, таких как растения.

Когда вы потребляете органическую капусту, вы, вероятно, предполагаете, что она была выращена без использования пестицидов, не содержит ГМО и не подкармливалась странными удобрениями. Но это не так. Любой ингредиент, указанный на этикетке как органический, на самом деле может не быть таковым на 100%. И его польза, безопасность и экологичность остаются под большим вопросом.