Мнение: За что совки так любят КНДР

“В соцсетях политизированные сограждане вовсю обсуждают Северную Корею, как обычно, в отраженном свете – что о северокорейцах сказал Манский и как на это отреагировал видный кореевед Андрей Ланьков. Казалось бы – что фейсбучному бомонду Гекуба?

Между тем я давно заметил: почти всякое обличение свинцовых мерзостей пакостного корейского режима вызывает в российских массах глухое бурление и ропот. На “посты содрогания” перепуганными гагарами обычно слетаются многочисленные нынешние “государственники”, сточившие не одну клавиатуру, проклиная проклятых пиндосов, госдеп и славя Путина – и пытаются так же грудью встать на защиту вовсе, казалось бы, не братской КНДР.

В чем дело? Причина понятна: ведь СевКорея – это все тот же “родной совок”, просто доведенный до крайних степеней маразма и зомбирования населения. Поскольку и нынешняя российская власть есть то же самое порождение совка – совки не зря чуют в нападках на корейцев скрытую атаку на свой образ “хорошего государства”. И возражают как могут.

Хотя им трудно. Что можно сказать хорошего в защиту и нищего, и абсолютно несвободного государства? Приходится придираться к мелочам: “Не едят корейцы траву!! Это поклеп! Если и едят, то иногда, и не всю! И газет у них не две, а четыре! И портреты вождя там не на каждой странице… ну ладно, на каждой – но там и еще кое-что пишут! И не у всех там зарплаты 50 центов в месяц – есть и такие, у кого 20 и даже 30 долларов!!” И т.д.

Вот и сейчас ушибленные совком “государственники” принялись доказывать, что Ланьков будто бы “опроверг” слова Манского. На самом деле – как нетрудно убедиться – Ланьков возражал весьма вяло. Там разница просто “в позициях наблюдения”. Ланьков-то уже четверть века пристально разглядывает Северную Корею в надежде увидеть там малейшие ростки человечности или хотя бы человекоподобия. Естественно, он в этом преуспел. Манский же честно описал лишь то, что сам увидел в ходе своих недолгих визитов. Разница – примерно как в восприятии России 19 века у де Кюстина и Тургенева. Нам, конечно, ближе Тургенев.

Но и де Кюстину, откровенно говоря, даже через 200 лет возразить особо нечего (2015).