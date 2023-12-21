Мнение: Россияне едят больше мяса и фруктов, наше благосостояние растёт

1. Диета россиян становится более здоровой. С каждым годом мы продолжаем устанавливать новые рекорды поедания мяса, – то есть животных белков, – на душу населения, в то время как потребление углеводов, – хлеба, сахара, картофеля, – стагнирует или падает. Неплохо обстоят дела также с фруктами и овощами, хотя там не такой устойчивый рост, как по мясу. Соответствующие данные, в килограммах на человека в год, приводит блогер Genby (ссылка):



Давненько, я не обновлял таблицу потребления продуктов в России, уже три года как. Потребление мяса и мясопродуктов за это время увеличилось на 4 килограмма.

А вот в остальном особых изменений нет. Ну кроме того, что это мясо заменило картофель и хлеб.

Кстати тут хорошо заметны худшие годы. В них едят много картошки и хлеба, и мало-мало мяса.

2. К вопросу о чудовищном подорожании яиц в России. Судя по этой диаграмме, по состоянию на ноябрь 2023 года мы находились где-то в конце списка стран по уровню цен на яйца (ссылка):





Полагаю, конкретно нынешний рост цен на яйца носит не вполне рыночный характер — объективных причин для роста цен сейчас нет. Если летом яйца в России не будут стоить значительно дешевле, я очень сильно удивлюсь.

3. Учёные утверждают, что ранний завтрак гораздо полезнее для здоровья, чем поздний ужин (ссылка):

Новое исследование утверждает, что слишком долгое ожидание первого или последнего приема пищи в течение дня может оказывать негативное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Анализ данных 103 тыс. человек показал, что с каждым часом задержки завтрака риск ССЗ [сердечно-сосудистых заболеваний] возрастает на 6%. Есть после 20 часов вечера тоже вредно для сердца. <…>

Таким образом, если один человек впервые ест в 7 утра, а другой — в 10 утра, у второго риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18% выше. Более того, у людей, которые последний раз ели после 21:00, риск развития цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт и аневризма, увеличился на 28% по сравнению с теми, кто ужинал до 20:00.

Занудно напомню, что учёные выдвигают новые теории по поводу вреда и пользы продуктов постоянно, и эти теории вечно противоречат друг другу. Конечно, бывают откровенно плохие пищевые привычки: к примеру, если ваш вес стал трёхзначным, вы, вероятно, питаетесь не вполне правильно. Однако ко всем утверждениям в духе «исследования показывают», я отношусь с некоторым скепсисом.