 

MacRumors: Apple Watch X будут несовместимы с ремешками от прошлых поколений

21.12.2023, 17:39, Разное
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Покупателям Apple Watch 2024 года, вероятно, предстоят дополнительные расходы, так как они не смогут использовать ремешки от устройств прошлого поколения. Информация об этом поступила из источника внутри компании Apple.

Разработчики новых Apple Watch поделились, что текущая система крепления ремешков занимает значительное пространство, которое могло бы быть использовано для установки более крупных аккумуляторов или других важных внутренних компонентов. В связи с этим Apple рассматривает возможность внедрения магнитной системы крепления, что, по словам Kosutami, приведет к невозможности использования старых ремешков с новыми часами.

Информатор прокомментировал эту ситуацию следующим образом: “Если у вас есть старые ремешки, то, возможно, лучше продать их. Я на 100% уверен, что они не смогут быть использованы с новыми часами”.

Следует отметить, что механизм крепления ремешков Apple Watch остался неизменным с момента выпуска часов в 2014 году. Устройства имеют специальные выемки в верхней и нижней частях, предназначенные для вставки ремешка и его закрепления при помощи небольшой пружины. Для его освобождения пользователю нужно нажать кнопку, расположенную рядом с разъемом на нижней стороне устройства.


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