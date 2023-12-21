МГУ откроет филиал в Дубае

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал указ об открытии первого в арабском мире филиала крупнейшего вуза России.

Он будет располагаться на нескольких этажах небоскрёба «Эмиратская корона» в Дубае. Аудитории способны принять на обучение до 10 тысяч студентов с любым гражданством.

– Вы знаете, что ввиду различных политических обстоятельств нам пришлось отчислить некоторых студентов и преподавателей – кто-то бросил учиться сам, кто-то взял академотпуск, немало молодых россиян уехало в разные страны, при этом они хотели бы получить диплом МГУ, который не утратил свой статус, – говорит ректор.

В качестве «жеста доброй воли» руководство МГУ позволит восстановиться в вузе отчисленным студентам и уволенным преподавателям при условии, что они будут учиться в эмиратском филиале. По его словам, также будут приветствоваться и абитуриенты из ОАЭ и других стран Ближнего Востока.

– Они смогут более свободно излагать свои мысли, но с учётом законодательства ОАЭ. В то же время российская юрисдикция на Дубай не распространяется, – заключил Садовничий.

Студенты дубайского филиала не смогут рассчитывать на предоставление общежития. В вузе исходят из соображений, что проживающие в Эмиратах релоканты располагают достаточными финансовыми возможностями для аренды или приобретения жилья.

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