Двухцветное миди, с высоким воротом и длинными рукавами: десять зимних платьев свободного кроя

Если и многие и носят зимой платья, то они практически всегда свободного кроя, которые ничего не выделяют. Такого рода модели вне времени, они теплые и очень удобные. И кстати, вязаные платья сами по себе имеют множество возможностей, а значит, они могут быть более или менее формальными в зависимости от того, как вы их комбинируете. В сегодняшней статье мы более подробно поговорим о зимних платьях свободного кроя.

С какой обувью носить

Обратите внимание на обувь, которую можно включить в образ с платьем свободного кроя. В зависимости от того, как вы его скомбинируете, его можно будет надеть на работу, на вечеринку, на особый обед или на целый день за покупками и просмотром фильмов с друзьями.

Спортивная обувь. Никто не может устоять перед этой удобной и молодежной комбинацией, которую захочется носить каждый день. Высокие ботинки. Они могут быть на плоской подошве или на небольшом каблуке и придадут изюминку вашему трикотажному платью. Самые кокетливые этой зимой будут носить вязаные платья с балетками. Ботильоны на трековой подошве, которые прибавят сантиметры и придадут современный вид любому трикотажному платью. У тех, кто любит тренды, в гардеробе уже есть сапоги или ботильоны в ковбойском стиле. А если вы хотите придать платью более собранный вид, без колебаний выбирайте туфли-лодочки или сандалии на платформе.

Миди с воротником-стойкой

Это одно из базовых платьев свободного кроя, которое должно быть в вашем гардеробе. Длинные рукава, широкий воротник, длина миди – отличный вариант. Отдавайте предпочтение моделям в нейтральных цветах, таких как серый, бежевый и пр.

С широкими короткими рукавами

Трикотажное платье длины миди свободного кроя выделяется отложным воротником и широкими короткими рукавами. Смелый и привлекательный синий цвет подойдет практически всем женщинам.

Трикотажное платье с принтом

Трикотажное платье длины миди с длинными рукавами и юбкой А-силуэта с кулиской в ​​тон отлично подчеркивает талию. Дизайн выделяется оригинальным графическим принтом.

Короткое базовое платье

Платье свободного кроя с длинными рукавами и высоким воротником темно-серого цвета подойдет для любого случая. Его можно носить свободно или с поясом, чтобы выглядеть великолепно. Идеально сочетается с плотными колготками, легинсами и пр.

Полосатое трикотажное платье

Трикотажное платье с высоким воротником и длиной миди имеет заниженную линию плеча, длинные рукава и объемный дизайн с черно-белыми вертикальными полосками.

Короткое платье с рюшами

Свободное черное трикотажное платье легкого кроя идеально подчеркивает талию. Его можно надеть на работу или на обед в ресторан.

Двухцветное платье миди

Свободное трикотажное платье длины миди с закатанным воротником и длинными рукавами – одно из самых оригинальных. Модель сочетает в себе черный и кремовый цвета с двухцветной вертикальной вставкой, чтобы еще и стилизовать фигуру.

Вязаное платье с бантом

Короткое трикотажное платье с высоким воротником, длинными рукавами, свободным кроем и регулируемой лентой из той же ткани отлично подчеркивает изгибы талии. В зависимости от индивидуальных предпочтений его можно носить в любом цвете.

Короткое платье с деталями

Эта модель с вертикальными деталями в рубчик отлично стилизует фигуру. Его можно надеть даже на корпоратив в офис.

Роскошное платье

Это роскошное платье из воздушного трикотажа отличается вневременным и шикарным стилем. Свободный крой с высоким воротником, длинными рукавами и расклешенной юбкой миди в зеленом цвете придает коже свежести.