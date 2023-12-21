 

Мнение: Почему не запретили «Слово пацана»?

21.12.2023, 15:45, Разное
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Завершился триумфальный показ «Слова пацана». Все разговоры о необходимости запрета сериала, похоже, оказались частью рекламной компании по продвижению кинА в народные массы. Хотели бы запретить – запретили бы еще на стадии съемок.

Пишут, что в последней серии милиционер «дядя Ильдар» выстрелом в спину убил Вову-Адидаса.

Марат вступил в комсомол и отомстил за смерть Айгуль, избив насильника в туалете отделения милиции…

Андрей-Пальто играет на пианино в колонии.

Типа добро победило зло.

А ведь  21-летний Вова-Адидас вернулся из Афганистана, где служил в разведроте. И вернулся в Казань, люто ненавидя «пиндосов», потому что «они поставляли духам стингеры»… И в логово группировки Желтого он пришел, чтобы спасти Айгуль, а узнав, что ее изнасиловали, устроил самосуд.

В общем, какая-то безнадега была в Казани, да и не только в Казани, а по всей в стране, в 80-90-х годах прошлого века. Некому было заступиться за «чушпанов», вот они и шли в «пацаны». Некому было привлечь к ответу насильников, вот и устраивали самосуды…

То ли дело сейчас! Сейчас в стране все иначе! Сейчас в стране нет такого беспредела. Сейчас полиция в состоянии защитить «чушпанов» и жертв насилия. По-моему это главная идея сериала «Слово пацана». Поэтому-то, повторюсь, этот сериал был обречен дойти до зрителя. И все разговоры про запрет – это не более, чем элемент рекламной компании сериала.

Кадр из сериала отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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