Мнение: Почему не запретили «Слово пацана»?
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Завершился триумфальный показ «Слова пацана». Все разговоры о необходимости запрета сериала, похоже, оказались частью рекламной компании по продвижению кинА в народные массы. Хотели бы запретить – запретили бы еще на стадии съемок.
Пишут, что в последней серии милиционер «дядя Ильдар» выстрелом в спину убил Вову-Адидаса.
Марат вступил в комсомол и отомстил за смерть Айгуль, избив насильника в туалете отделения милиции…
Андрей-Пальто играет на пианино в колонии.
Типа добро победило зло.
А ведь 21-летний Вова-Адидас вернулся из Афганистана, где служил в разведроте. И вернулся в Казань, люто ненавидя «пиндосов», потому что «они поставляли духам стингеры»… И в логово группировки Желтого он пришел, чтобы спасти Айгуль, а узнав, что ее изнасиловали, устроил самосуд.
В общем, какая-то безнадега была в Казани, да и не только в Казани, а по всей в стране, в 80-90-х годах прошлого века. Некому было заступиться за «чушпанов», вот они и шли в «пацаны». Некому было привлечь к ответу насильников, вот и устраивали самосуды…
То ли дело сейчас! Сейчас в стране все иначе! Сейчас в стране нет такого беспредела. Сейчас полиция в состоянии защитить «чушпанов» и жертв насилия. По-моему это главная идея сериала «Слово пацана». Поэтому-то, повторюсь, этот сериал был обречен дойти до зрителя. И все разговоры про запрет – это не более, чем элемент рекламной компании сериала.
Кадр из сериала отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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