Мнение: Наперстки как орудия Рока

У Дмитрия Прокофьева, автора телеграм-канала “Деньги и песец”, очень интересное наблюдение такой вроде бы всем известной ситуации, как работа “наперсточников” в людных местах, проще говоря – в местах, где “каталы обувают лохов”. “Угадай, где шарик” и т.д. Вот что он пишет по поводу зрителей – толпы, люди в которой стоят и смотрят на процесс “обувания”:

“…важный коллективный персонаж – толпа «простых советских людей», честных тружеников, тех самых, «кто всегда за своих», «все, как один человек», и так далее. Ну, не все же в этой толпе – мошенники, помощники каталы? Ну, сколько там «пацанов»? Два, три, четыре? Людей намного больше.

Но люди спокойно стоят и смотрят, как женщина отдает мошеннику деньги, шапку, снимает пальто. А ведь толпа могла бы смять, затоптать, и каталу и пацанов. Но нет. Стоят и смотрят.

Больше того. Я никогда не слышал в то время, чтобы люди заступались за человека, обыгранного и обманутого мошенниками. Чтобы поймали и били карманника или грабителя.

Причем все это всегда происходило не в каких-то притонах, гетто – нет, жульничали, «обували лохов» на центральных улицах или рядом. У метро, например. Да, конечно, ни одна команда катал не «работала» на улицах, не заручившись негласной поддержкой патрульно-постовой службы. Те в упор не видели катал, но… и отбивать их у толпы, в случае чего, не стали бы.

Кстати, милиции мошенники все-таки остерегались – в этой игре были свои правила. Но толпы – не боялись никогда. В толпе и «работали». Вот такое отношение – многое объясняет (Деньги и Песец)

Действительно, хладнокровие толпы поражает. Справедливости ради, лично я могу вспомнить, что каталы-наперсточники все ж есть не только в России – они были и в Германии в 90-е, когда мы туда студентами приезжали на шахматные соревнования. Тоже вполне себе открыто “двигали” на центральных улицах. Мне самому хватало ума никогда не “угадывать, где шарик”, а вот мой приятель Шурик Матрос (ныне трудится профессором экономики (!) в университете Южной Каролины), совершенно уже оголодавший на консервах, захваченных нами из дома (денег, в смысле марок, у нас не было почти совсем), в какой-то момент обезумел и начал буквально рваться “поиграть”, уверяя меня, что у него “глаз-алмаз” и что он точно увидит, где будет шарик.

– Да ничего ты не увидишь, они ж мухлюют! – уговаривал я его. – Они подменят, шарик вытащат, ты ничего не докажешь!

– А я на него животом упаду!! – кричал будущий американский профессор. – 20 марок!! А-ааа!

Насилу я его угомонил.

Но в целом – да, явление интересное. Почему же “публика” не вмешивается? Видимо, срабатывает механизм, характерный, как ни странно, для зрителей театральных спектаклей про “наказание порока”: пьесы про то, как судьба наказывает “слишком жадных” или “слишком хитрых”, пользовались успехом еще в Древней Греции. А тут такая пьеса разыгрывается как бы вживую, “иммерсивно”, как сказали бы высокоученые театроведы.

Другими словами, наблюдая, как мошенники буквально раздевают очередного впавшего в азарт лоха, люди в собравшейся толпе получают мрачное… удовлетворение. С их точки зрения торжествует… справедливость. “Тебя разденут – а ты не играй!” – вот как думают люди. При таком – безусловно архаическом, древнем и жестоком – взгляде на ситуацию и сами “наперсточники” предстают, получается, в почти благородном качестве – этаких орудий Судьбы. Рока. И потому им позволяют жить.

Что все-таки не объясняет эпизод, упомянутый автором телеграм-канала – когда азартная тетка при полном равнодушии публики “проиграла” каталам – на улице зимой – сначала деньги, потом меховую шапку, а потом и зимнее пальто. И даже в этом случае никто не вмешался. Тут уже надо говорить не только “о древнем и жестоком поклонении перед могуществом Рока”, но и об элементарном отсутствии эмпатии, характерном именно для совка.

Которое действительно многое объясняет.