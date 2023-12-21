Найдено ранее неизвестное предсказание Жириновского, в котором он предрекает выдвижение Слуцкого кандидатом в президенты

На официальном сайте ЛДПР впервые опубликованы материалы из архивов Владимира Жириновского, написанные на турецком языке в ходе избирательной кампании 2021 года в Татарстане.

Среди предвыборной агитации и программных тезисов по развитию Казанской области было обнаружено ранее неизвестное предсказание.

В одном из черновиков патриарх российского парламентаризма отметил недостаточные результаты команды ЛДПР. Развивая эту мысль, Владимир Вольфович совершенно справедливо предрёк масштабное обновление партии, в результате которого на передний план выйдут молодые и энергичные люди, а закостенелые бюрократы, лоббисты и проходимцы будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов. Уже на следующих президентских выборах, отмечает экс-председатель фракции, ЛДПР выдвинет молодого и известного кандидата.

Эксперты восхищаются тем, с какой потрясающей точностью Жириновский смог предвидеть текущие события. Действительно, в ЛДПР обновлено партийное руководство, а на грядущих выборах президента Российской Федерации партия выдвинула кандидата, целиком соответствующего предсказанию. Следующие сенсационные предсказания в ЛДПР обещают найти и опубликовать через 2-3 месяца.

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