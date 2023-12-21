 

Sony планирует поднять цены на игры до $100 и продавать их по частям

21.12.2023, 15:14, Разное
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Из информации, полученной при утечки данных студии Insomniac Games, стало известно, что компания Sony намерена снова увеличить стоимость своих видеоигр. Об этом пишет портал NicheGamer.

После выпуска PlayStation 5 Sony подняла цены на некоторые из своих игр с $50 до $70. Однако утечка данных свидетельствует о том, что компания планирует провести несколько раундов повышения цен, в результате чего они могут достигнуть $80 и даже $100.

Кроме того NicheGamer утверждает, что в утечке содержится информация о внедрении серийной модели продаж игр. Например, следующая часть игры Marvel’s Spider-Man будет выпускаться в виде трех эпизодов, каждый из которых будет продаваться по $50. Это означает, что общая стоимость игры для игроков составит $150.

Журналисты также отмечают, что утечка данных даёт представление о потенциальных планах Sony по развитию бизнеса PlayStation, хотя они остаются гипотетическими. Возможно, компания изменит свой подход к монетизации со временем.


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