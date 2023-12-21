Sony планирует поднять цены на игры до $100 и продавать их по частям

Из информации, полученной при утечки данных студии Insomniac Games, стало известно, что компания Sony намерена снова увеличить стоимость своих видеоигр. Об этом пишет портал NicheGamer.

После выпуска PlayStation 5 Sony подняла цены на некоторые из своих игр с $50 до $70. Однако утечка данных свидетельствует о том, что компания планирует провести несколько раундов повышения цен, в результате чего они могут достигнуть $80 и даже $100.

Кроме того NicheGamer утверждает, что в утечке содержится информация о внедрении серийной модели продаж игр. Например, следующая часть игры Marvel’s Spider-Man будет выпускаться в виде трех эпизодов, каждый из которых будет продаваться по $50. Это означает, что общая стоимость игры для игроков составит $150.

Журналисты также отмечают, что утечка данных даёт представление о потенциальных планах Sony по развитию бизнеса PlayStation, хотя они остаются гипотетическими. Возможно, компания изменит свой подход к монетизации со временем.