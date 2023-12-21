 

Президент Аргентины подписал указ о 366 реформах для “экономического освобождения”

21.12.2023, 14:00, Разное
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Президент Аргентины Хавьер Милей внес значительные изменения в правовую систему страны, подписав указ, направленный на устранение государственного вмешательства в экономику. Этот исторический шаг был объявлен им в прямом эфире аргентинского телевидения 20 декабря.

В указе содержится план проведения 366 реформ, направленных на изменение институциональной правовой базы, которая, по словам президента, разрушила страну. Они будут рассмотрены на внеочередных сессиях Конгресса, которые запланированы на летние месяцы.

Президент подчеркнул важность этих реформ и начал с перечисления ключевых изменений. Одним из приоритетов является устранение препятствий для приватизации государственных компаний. Эти изменения также затронут туристический и автомобильный секторы экономики, а также регулирование футбольных клубов, земельное право, Гражданский и Торговые кодексы. Особое внимание будет уделено отмене законов о снабжении и о поддержке конкуренции в продуктовых магазинах.

Экономический министр Аргентины Луис Капуто ранее объявил о двукратной девальвации национальной валюты песо и снижении государственных расходов в рамках радикальных экономических реформ, предложенных президентом Милеем.


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