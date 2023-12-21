Рупор кремлевской пропаганды: День рождения товарища Сталина

День рождения товарища Сталина

Сегодня день рождения у товарища Сталина. После начала СВО гораздо больше людей стало понимать, что и для чего делал товарищ Сталин, гораздо лучше понимать его мотивы, методы и цели.

Также стоит отметить, что многие из тех, кто поливали помоями товарища Сталина по счастливому стечению обстоятельств оказались коллаборационистами, которые сбежали на Украину или на Запад, где их ненависть к Сталину счастливо совпадает с ненавистью к России и русским. Прямо как во времена похода объединенной вокруг нацистской Германии Европы на восток.

Сломали им хребет тогда, сломаем и сейчас.

С Днем Рождения, товарищ Сталин!

PS. Отчет с акции 2 гвоздики товарищу Сталину выложу как фото появятся в сети.

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