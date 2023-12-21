Мнение: О начале большой охоты на релокантов… Добегались?

Печальная весть для тех беглецов, кто сочли для себя невозможным «жить в воюющей стране». Не сумев их зазвать обратно ни словом, ни пряником, Родина привычно взялась за кнут. И — размахнись плечо, раззудись рука — перешла от точечных репрессий к массовым. Теперь не одни лишь только «реперы Моргенштерны» и «певцы Шарлоты» попадут под пресс, если не успеют вернуться.

Но возвращаться, судя по статистике, — дураков нет ©

Ну разве что совсем-совсем в край прижмёт.

Вообще, те, кто покинули Россию два года назад, когда всё ещё только начиналось, считают себя сильно умнее, сваливших сразу после памятной даты 24.02.22. А они мнят себя поумнее «героев Верхнего Ларса», сбежавших только год назад. И в целом вся эта эмиграция тыквенного латте уж точно видит себя смекалистее оставшихся. Особенно те, кто смогли сохранить прежние источники дохода в России, либо найти новые за рубежом.

Наивные…

Будто не знают, в какой стране живут.

Налоговые органы начали массовую кампанию с целью выявлять виды на жительство и вторые паспорта российских граждан. Похоже, рост банковских счетов россиян за рубежом на 30% за три года и массовый отток на них в прошлом году 33,5 млрд долл. и ещё 8,9 млрд в I полугодии текущего ввели в крайне возбужденное состояние отечественных мытарей.

Налоговая служба начала опросы россиян о вторых паспортах и видах на жительство. Об этом говорят российские налоговые консультанты. Уже многие из их клиентов получили свежие запросы ФНС о предоставлении копий документов, подтверждающих гражданство или наличие вида на жительство иностранных государств, а также российского загранпаспорта со всеми страницами и отметками. Также граждан попросили предоставить информацию о количестве дней, проведенных вне России, выписки из иностранных банков и документы, подтверждающие валютные операций по счетам.

Расширение запрашиваемых данных прямо связано с релокацией большого числа россиян в 2022 г., полагает адвокат группы «Яковлев и партнеры» Игорь Харитонов. Ведь многие западные страны больше не обмениваются финансовой информацией с Россией. А кто-то из его коллег предполагает, что запрос сведений о наличии иностранного гражданства или ВНЖ может быть связан с «более глубокой проработкой выполнения гражданами РФ обязательств по валютному законодательству». Но не только. По налоговому — тоже.

Что касается первого, то сведения о миграционном статусе нужны ФНС для выявления незадекларированных иностранных счетов и привлечения к ответственности. Налоговая служба собирает данные в соответствии с положениями закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и может покарать за целый ряд нарушений: непредставление уведомлений и отчетов о движении средств по зарубежным счетам, непредставление декларации 3-НДФЛ с отражением сумм дохода, полученных по зарубежным счетам и проч.

Второй момент связан с таким понятием, как «налоговое резидентство». По НК РФ, если человек провел за рубежом более 183 дней в течение 12 последовательных месяцев, он теряет статус налогового резидента РФ и соответствующие ему налоговые льготы. Например, право на вычеты. А платить налог с доходов в России нерезидент обязан по ставке 30%. В том числе, по доходам за текущий год. К слову, по умолчанию доходы нерезидента от сдачи в аренду имущества в РФ облагаются также по ставке 30%, а отчитываться в большинстве случаев придется самостоятельно. При этом неподача декларации — уже правонарушение.

Налоговая не отслеживает статус резидента/нерезидента автоматически. Но может заподозрить нерезидентство по косвенным признакам: например, по данным о зарубежных счетах человека. Информацию о них она может получить от него самого либо в рамках автоматического обмена финансовыми сведениями со страной пребывания потенциального нерезидента. То есть, вот и ещё одна причина, по которой налоговики стали задавать вопросы.

То есть, уехавших решили бить рублём. И выбор у них — либо окончательно рвать с Родиной, в том числе финансово, либо платить ей почти в 2,5 раза больше, либо… возвращаться и каяться. Но последнее — не панацея: у инспектора ФНС свой план, а у опера УР — свой.

Как думаете, много вернётся?

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