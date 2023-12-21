 

Мнение: О знаковой пропаже… Что говорят деньги?

21.12.2023, 2:29, Разное
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Часто это утверждаю, но не удержусь от возможности повторить. Слушать надо не политиков, сколь бы ни приятны слуху были их ласковые речи. Слушать надо #деньги — и только деньги. Их язык понятен без перевода. И говорят они о реальных приоритетах весьма конкретно.

Просто не все хотят слышать их тихую и не всегда удобную речь.

Запад обещал помогать Украине всем, чем можно. А помогает даже не всем, что нужно. И дедает это меньше, чем на «полшишечки». Об этом говорит #статистика, представленная Минобороны Эстонии.

Общий размер ВВП стран, входящих в группу союзников Киева (также известную как формат «Рамштайн»), составляет 47 трлн евро. #Украина же пока получила военную помощь на сумму 95 млрд евро, то есть только 0,2% от этого объёма, констатируют эстонские военные аналитики. При этом годовой оборонный бюджет стран из «группы Рамштайн» в 2023 году составлял 1,24 трлн евро, но даже из него помощь ВСУ, включая тренинги, экскурсии, разведданные и медикаменты, составила лишь около 7,5%. Крохи, хотя и они больше всего оборонного бюджета России (90 млрд евро, по оценкам эстонцев).

То, что помощь «Раммштайна» оказалась не слишком эффективной на поле боя, уже очевидна всем, даже эстонцам. Но тут ещё дело в том, что эти ассигнования в большинстве своём достались не Украине. Например, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, 90% помощи в области безопасности, которую #США предоставили Украине, «было потрачено здесь, в Соединённых Штатах, и это пошло на пользу американскому бизнесу, рабочим, сообществам, укреплению оборонно-промышленной базы».

Я же говорю — слушайте только деньги… Они единственные скажут правду, кому и зачем нужен этот #кризис на самом деле.

Ну и о пропаже.

Говорят, с главной страницы американской WP исчезла рубрика, посвящённая украинскому кризису.

Это ведь доже показательный штрих к общей картине?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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