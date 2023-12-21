Как создать капсульный гардероб с учетом тенденций 2024 года: наряды, которые навсегда решат вопрос “нечего надеть”

Капсульный гардероб характеризуется небольшим количеством вещей, которые долгое время не выходят из моды, которые практичны, универсальны и смотрятся довольно привлекательно. Если вы поставили перед собой задачу сформировать такой гардероб, то вам помогут рекомендации экспертов моды, учитывающие тенденции 2024 года, которые долго будут оставаться актуальными.

Обувь на среднем каблуке (главное фото)

Самый утонченный обувной тренд этого года незаметно переходит в 2024 год, поскольку обувь на среднем каблуке продолжает сохранять идеальный баланс между нарядностью и удобством. Сюда относится множество вариантов, от ботильонов на низком каблуке до модных вечерних туфель на изогнутых каблуках. В любом случае гуру моды советуют инвестировать в обувь, в которой будет комфортно в любой ситуации.

Шарф-пальто

В 2024 году так называемый шарф-пальто будет находиться на пике моды. Эта модель периодически возвращается на подиумы, а затем и в повседневную жизнь в различных цветах, длинах и тканях. Такой фасон выглядит шикарно и в то же время избавляет от лишних хлопот в прохладное время года по подбору шарфа, соответствующего образу.

Джинсы свободного кроя

Если в 2021 году в моду вернулись узкие брюки, а в 2022 году предпочтение отдавалось джинсам с прямыми штанинами, то в 2023-м, как и в 2024-м, приветствуются мешковатые джинсы. При этом речь идет о модели с высокой и средней посадкой, что, безусловно, более целесообразно осенью и зимой. Такой удобный крой очень подходит для повседневной носки в сочетании с изделиями из плотного трикотажа или с короткой и тонкой майкой летом.

Кардиган

Возможно, нам следует поблагодарить американскую актрису Кэти Холмс за то, что она снова обратила внимание на кардиган, представ на одном из снимков в так называемом бра-дигане. Речь идет о сочетании кардигана и однотонного кашемирового бра (то в форме бюстгальтера). Сегодня любой тип укороченного кардигана приветствуется. Особой популярностью пользуется фасон с круглым вырезом из тонкого трикотажа, который носят в сочетании с джинсами и простыми балетками.

Юбки миди и макси

В нынешнем модном сезоне мини-юбки отошли на второй план, уступив дорогу миди и макси, поскольку последние гораздо более практичны и универсальны. С ними легко создавать различные комплекты, они подходят для различных выходов, стоит лишь сменить повседневную обувь на нарядную.

Минималистичная сумка

Если выбирать одну сумку, которая подойдет, как говорится, и в пир, и в мир, то лучше всего остановить свой выбор на вместительной сумке-тоут в минималистичном стиле. В классическом исполнении она имеет прямоугольную форму, две ручки небольшой или средней длины, хорошую вместительность. В ней открытый верх и, помимо центрального отделения, нет дополнительных карманов. Все просто и элегантно.

Широкие брюки

В следующем году сшитые на заказ широкие брюки по-прежнему будут в тренде. Они пользуются большой популярностью у модниц, поскольку отлично сидят на любом типе фигуры, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. Многие знаменитости предпочитают такую модель, как “брюки-лужицы”, длинные, собирающиеся вокруг щиколотки.

Платье макси

В этом модном сезоне явным фаворитом является длинное вязаное платье. При этом чем оно длиннее, тем лучше. Зимой оно отлично сочетается с сапогами до колена, в которых можно появиться в офисе. А весной такое платье будет шикарно смотреться с босоножками на плоской подошве и блейзером свободного кроя.