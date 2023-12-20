Мнение: Письмо: “Позвала продолжить разговор в гримерке”

Кто попробует описать состояние автора, определив уровень его энергетического капитала вот по этой шкале и приведя аргументы?

Это простая задача, которую многие наверняка решат безо всякого курса.

dmitrygordeyev

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

У меня есть друг профессиональный фотограф. Как-то раз он позвал меня на неизвестное мне тогда мероприятие где у него проходили съемки. На вопрос о дресс-коде он отмахнулся: “Просто надень костюм”. Мне было все равно, ну я и надел. А надо было погуглить. Оказалось что мероприятие тематическое и мне следовало бы добавить ярких деталей. В результате я выглядел откровенно неудачно и больше напоминал выпускника.

Я решил не расстраиваться и просто пофотографировать на память, или может даже сделать пост с подборкой как у друга. Да и вообще, почему бы не подражать ему, но как любитель. В те времена камеры на мобильниках оставляли желать лучшего, а у меня был хоть и явно любительский, но все же довольно неплохой фотоаппарат.

Так как друг был занят, значительную часть времени я был предоставлен сам себе и в основном бесцельно шлялся в поисках чего бы поснимать. Так продолжалось пока я не натолкнулся на большое скопление фотографов в одном месте. Мне показалось это странным и я подошел посмотреть что происходит. И тут появилась она. Она вышла к баннеру и стала позировать. На ней был очень вызывающий сексуальный наряд и она была в нем прекрасна. Я подумал что вот он мой шанс сделать по-настоящему красивый кадр. Но не успел я что-либо предпринять, как все эти фотографы посрывались с мест и мгновенно окружили ее плотным полукольцом, заслонив весь обзор. Тогда я стал довольно грубо пропихиваться через них, и лишь со второй или третьей попытки мне удалось протиснуться за плечо низкорослого фотографа. Ракурс был слишком уж сбоку, да и меня оттуда было плохо видно, а мне очень хотелось поймать ее взгляд.

Ее буквально расстреливали из фотоаппаратов, а она беспорядочно переводила глаза с одной камеры на другую. Как вдруг она посмотрела точно мне в объектив, а потом еще раз и еще, целых четыре раза. Там были лощеные, с крутейшими камерами фотографы, и многим так и не досталось ни одного взгляда. А тут какой-то… я, с серебристой мыльницей, где-то с краю выглядывающий из-за чьей-то спины, и сразу четыре! Да после такого я попросту не мог позволить себе уйти.

Позже некоторые стали подходить меняться телефонами и визитками, я их всех пропустил и подошел последним чтобы никому не мешать. Я показал снимки и спросил ее номер телефона, но она дала телефон своего менеджера. Такой расклад меня совершенно не устраивал и я стал просить личный, на что она ответила что личный телефон не дает. Тогда я стал уговаривать дать на всякий случай и вообще мало ли что, но в ответ получил отказ. Так легко сдаваться я не собирался, а достойных аргументов у меня не было, и с совершенно серьезным видом я продолжал приводить все более и более идиотские, объясняя зачем мне может понадобиться ее телефон и почему это настолько важно. Она отпиралась и едва сдерживала смех, ее явно веселила моя настойчивость. В итоге она не выдержала и спросила: “Признайся, только честно, как только ты меня увидел, то первое что подумал – хорошо бы ее трахнуть?”. Такой вопрос я совсем не ожидал услышать и выпалил: “Если очень честно, первое что я подумал, что наверное ты стерва”. На нее словно вылили ведро воды. Улыбка спала, еле слышно она произнесла: “Я не такая…”, и позвала за собой продолжить разговор в гримерке.

К сожалению я не могу рассказать всего, там мы были не одни и есть возможность опознать о ком идет речь. Однако добавлю (к вопросу выше), что конечно же не мог не сказать ей, что желал ее всю как только увидел.